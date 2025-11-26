Los abuelos de las residencias gallegas buscan a sus Pajes Reales esta Navidad

Lejos de la rueda consumista que, generalmente, va más deprisa en las fechas navideñas, la Acción Solidaria de Galicia -Asdegal-, que cuenta con sede en Vigo, A Coruña, Santiago y Pontevedra busca tocar sensibilidades y activar la empatía, especialmente, con los más mayores y vulnerables.

Así, un año más -y ya son ocho-, esta entidad solidaria busca pajes reales para los abuelos que residen en las residencias con las que colabora. Más concretamente, entidades, empresas, colegios, voluntarios o, ciudadanos, en general, que quieran recibir la carta de algún mayor que, como la infancia, recogerá algún deseo o regalo simbólico. Además, a continuación, la asociación fomentará una relación por correspondencia entre "pajes" y sus "abuelos".

Los regalos se entregarán por medio de un evento especial por parte de los voluntarios habituales de Asdegal o de todo aquel que quiera participar -en las propias redes y página web de la entidad solidaria se ofrecerá información sobre día, hora y lugar-.

Para pedir una carta tan solo es necesario escribir al teléfono 629 760 176 o al correo asdegal@asdegal.org.