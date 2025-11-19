La gran exposición de Playmobil ya se puede visitar en Vigo: Hay más de 15.000
Se trata de una muestra benéfica cuyos beneficios se destinarán a la lucha contra el cáncer infantil
Los amantes de los míticos Playmobil están de suerte esta semana. Una gran exposición, con más de 15.000 piezas y juegos interactivos, se podrá visitar en la ciudad olívica hasta el próximo 22 de noviembre.
La colección, que se podrá encontrar en el Hotel Ciudad de Vigo, recrea escenas de cine y aventuras. Además, en ella se podrán identificar personajes de sobra conocidos para el gran público. El horario entre semana será de 17:00 horas a 20:00 horas y, los fines de semana, entre las 12:00 horas y las 14:00 horas, y de 16:00 horas a 20:00 horas.
El precio de la entrada es de 4 euros en todos los casos. Se pueden adquirir de manera anticipada en www.giglon.com.