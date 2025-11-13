Tami Tamako, referente del K-Pop en España, abrirá el Vigo Porté 2026

El Vigo Porté, el gran evento internacional de danza de la ciudad de Vigo, se rendirá en su próxima edición al K-Pop, una corriente asiática de baile que cuenta con millones de adeptos en todo el mundo.

Lo hará contando con la presencia de Tami Tamako, de origen japonés aunque nacida en España, y referente del contenido K-Pop. Ella será la encargada de abrir la próxima edición del festival en un evento que se celebrará el miércoles, 29 de abril y Día Internacional de la Danza, en el Centro Comercial Vialia Estación de Vigo.

Será, además, la primera vez que Tami Tamako, quien acaba de publicar su primer single, "Nitro"; actúe en Galicia. La artista impartirá también un Workshop y realizará un Meet & Greet para todos los que se inscriban al evento. Los detalles se darán a conocer en los próximos días a través de las redes sociales y la web oficial de Vigo Porté. "Como artista y bailarina desde hace muchos años, me hace especial ilusión celebrar un día tan importante, el Día Internacional de la Danza. Pertenece a todos, a quienes bailan, a quienes enseñan y a quienes sienten la danza con pasión. Agradezco la oportunidad de vivirlo en Vigo Porté, un evento que reúne talento, esfuerzo y comunidad, y que además confía en propuestas que acercan este arte a las nuevas generaciones y a nuevos públicos", señaló Tami Tamako.

Por su parte, Lorena López, directora de Vigo Porté, destacó que "el K-Pop es mucho más que una tendencia: es una forma de expresión que une música, danza y emoción, y me encanta poder acercarlo al público de Vigo Porté".

La última edición de Vigo Porté reunió en el Auditorio Mar de Vigo a 1.025 bailarines procedentes de 40 escuelas de España y Portugal, que presentaron un total de 421 coreografías al quinto Trofeo de Baile Internacional Vigo Xacobeo.