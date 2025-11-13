Tami Tamako, referente del K-Pop en España.

Tami Tamako, referente del K-Pop en España. Cedida



Tami Tamako, referente del K-Pop en España, abrirá el Vigo Porté 2026

Actuará en la ciudad coincidiendo con la apertura del festival y con la celebración del Día Internacional de la Danza

El Vigo Porté, el gran evento internacional de danza de la ciudad de Vigo, se rendirá en su próxima edición al K-Pop, una corriente asiática de baile que cuenta con millones de adeptos en todo el mundo. 

Vigo Porté convertirá de nuevo a la ciudad en la capital internacional de la danza en 2026

Lo hará contando con la presencia de Tami Tamako, de origen japonés aunque nacida en España, y referente del contenido K-Pop. Ella será la encargada de abrir la próxima edición del festival en un evento que se celebrará el miércoles, 29 de abril y Día Internacional de la Danza, en el Centro Comercial Vialia Estación de Vigo. 

Será, además, la primera vez que Tami Tamako, quien acaba de publicar su primer single, "Nitro"; actúe en Galicia. La artista impartirá también un Workshop y realizará un Meet & Greet para todos los que se inscriban al evento. Los detalles  se darán a conocer en los próximos días a través de las redes sociales y la web oficial de Vigo Porté. "Como artista y bailarina desde hace muchos años, me hace especial ilusión celebrar un día tan importante, el Día Internacional de la Danza. Pertenece a todos, a quienes bailan, a quienes enseñan y a quienes sienten la danza con pasión. Agradezco la oportunidad de vivirlo en Vigo Porté, un evento que reúne talento, esfuerzo y comunidad, y que además confía en propuestas que acercan este arte a las nuevas generaciones y a nuevos públicos", señaló Tami Tamako.

Por su parte, Lorena López, directora de Vigo Porté, destacó que "el K-Pop es mucho más que una tendencia: es una forma de expresión que une música, danza y emoción, y me encanta poder acercarlo al público de Vigo Porté".

La última edición de Vigo Porté reunió en el Auditorio Mar de Vigo a 1.025 bailarines procedentes de 40 escuelas de España y Portugal, que presentaron un total de 421 coreografías al quinto Trofeo de Baile Internacional Vigo Xacobeo.