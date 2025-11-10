El "mayor Belén viviente de Europa" abrirá muy cerca de Galicia: 800 participantes y 90 escenarios en 30.000 m2

La Navidad se acerca y municipios como Vigo ya tienen todo listo para celebrar la época más mágica del año. De hecho, la ciudad olívica ya ha confirmado la fecha de su encendido: será este próximo sábado 15 de noviembre.

Un mes después, a 1 hora de Vigo, se inaugurará el "Belén viviente más grande de Europa", una oportunidad única para los amantes de la Navidad que quieran disfrutar de la magia de estas tradiciones sin salir del norte de España.

800 personas dan vida al Belén viviente más grande de Europa

Alrededor de 800 participantes darán vida al Belén viviente de Priscos, el más grande de Europa, que se extenderá sobre unos 30.000 metros cuadrados e incluirá más de 90 escenas con referencias a las culturas egipcia, judía, romana, asiria, griega y babilónica.

Este Belén mostrará muchos de los oficios que existían en el tiempo de Jesús, como herreros forjando y templando hierro, zapateros arreglando sandalias rotas, campesinos organizando cosechas, alfareros moldeando barro, etc.

Asimismo, ofrecerá a los visitantes 4 grandes espectáculos: la Boda Judía, la Procesión de la Luz, el Juicio y el Funeral. Otro de los mayores atractivos será la posibilidad de interactuar con animales, además de adentrarse en una gruta de 10 metros de ancho en la que se encuentran las figuras bíblicas de María, José, la vaca y el burro.

Para quienes quieran disfrutar de la experiencia al completo, el Belén viviente de Priscos contará con una amplia oferta gastronómica en las casas de los pueblos judíos y romanos.

Los asistentes podrán probar el pan de César, el hidromiel, la Posca (una bebida romana de vinagre y agua), las castañas asadas, la piqueta, el café en taza de barro, el licor de guinda, los dulces de Roma y el típico y conocido flan de Abade de Priscos.

A continuación, te detallamos los horarios de visita del Belén viviente de Priscos:

Domingo, 14 de diciembre: de 11:00 a 18:00 horas

Sábado, 20 de diciembre: de 14:30 a 17:30 horas

Domingo, 21 de diciembre: de 15:00 a 18:00 horas

Jueves, 25 de diciembre: de 16:00 a 18:30 horas

Sábado, 27 de diciembre: de 14:30 a 17:30 horas

Domingo, 28 de diciembre: de 15:00 a 17:30 horas

Jueves, 1 de enero de 2026: de 16:00 a 18:30 horas

Domingo, 4 de enero de 2026: de 15:00 a 18:00 horas

Sábado, 10 de enero de 2026: de 20:00 a 22:30 horas

Domingo, 11 de enero de 2026: de 15:00 a 18:00 horas

En cuanto al precio de la entrada, en años anteriores ha sido gratuito para menores de 16 años, mientras que los adultos pagan 5 euros, con opción de realizar una donación adicional. Asimismo, se han organizado visitas en grupo para más de 10 personas.

Aprovechando la visita a Priscos, resulta interesante visitar la Casa de Zacarías, una taberna tradicional que sirve almuerzos en los días en que el Belén viviente está abierto al público; y el Trilho dos Moinhos, un conjunto de cuatro molinos que serpentean los antiguos caminos rurales en ambas orillas del río Este.