Las Rías Baixas son un paraíso para los que tienen la suerte de vivir en ellas. Sus paisajes, su clima, sus costumbres, su gastronomía... atractivos por los que, quienes son de ahí, no se quieren marchar. Sin embargo, el coste de vida cada vez es más alto, y vivir en las ciudades se complica, y mucho.

Teniendo en cuenta las dificultades económicas con las que se encuentran muchas personas a día de hoy, ¿cuál es el mejor municipio de las Rías Baixas para vivir? Es complicado responder a esto, pero basándose en cuestiones como la vivienda, el trabajo, el ocio o el clima, entre otros, ChatGPT se ha decidido.

El mejor municipio para vivir en Rías Baixas

Panorámica de Nigrán (Pontevedra) Shutterstock

La Inteligencia Artificial lo ha dejado claro: "Si tuviera que elegir un solo municipio de las Rías Baixas para vivir, mi elección sería Nigrán". Para llegar a esta elección se ha basado en diferentes factores que, a su criterio, son los más importantes para tener una vida plena y feliz.

Nigrán cuenta con algo más de 18.000 habitantes según los datos del INE correspondientes al 2024. ChatGPT se ha decantado por esta localidad por muchos motivos, pero sobre todo por su "proximidad a una ciudad de tamaño considerable", ya que se encuentra a solo "30 minutos de Vigo".

Esta cercanía le otorga muchas facilidades, "con servicios, conexiones, aeropuerto, pero manteniendo un entorno más tranquilo, de costa, con buen paisaje, buen clima atlántico templado y playas como Playa América", indica la IA.

No cabe duda de que este equilibrio entre costa y ciudad proporciona lo mejor de cada una, llegando a conseguir "una calidad de vida inmensa", afirma ChatGPT.

Motivos por los que vivir en Nigrán

Playa América, en Nigrán Shutterstock

La vivienda, ese gran problema para muchas personas que observan con resignación la subida de precios. Las Rías Baixas reciben gran cantidad de turismo, y esto, indirectamente, hace que los precios suban. Según la Inteligencia Artificial, los precios de Nigrán no son tan elevados como "municipios más turísticos y top como Sanxenxo".

Advierte que los precios varían entre las diferentes parroquias de la localidad, aunque "el hecho de que sea algo adjunto a Vigo pero no 'el centro' turístico puro sugiere que puede estar en un rango más manejable que los destinos de primera línea", opina.

ChatGPT ensalza a Nigrán por todo lo que ofrece, ya que "permite disfrutar de playa, paseos al atardecer, naturaleza cercana, montaña ligera, mar, bosque..." Y añade: "Al estar cerca de Vigo, tienes el plus de ciudad cuando quieras servicios culturales, restaurantes, aeropuerto, etc".

Si buscas tranquilidad, Nigrán es el sitio ideal para familias o personas que valoren no vivir en entornos masificados, con mucho bullicio.

Respecto al empleo, la Inteligencia Artificial confirma que en este municipio "hay cierta actividad tanto en servicios turísticos como en comercio, hostelería, ocio de costa...". Aquí vuelve a hacer hincapié en su cercanía a Vigo, pues eso permite residir en Nigrán pero trabajar en la ciudad olívica. "Tienes la opción de ir en tu propio vehículo o desplazarte en transporte público".

Después de todos estos pros de vivir en Nigrán según ChatGPT, este afirma que hay "opciones más asequibles para vivir dentro de las Rías Baixas, pero la combinación de servicios, ubicación, empleo, ocio y vivienda es más robusta en Nigrán". Así, en esta localidad es posible conseguir mayor calidad de vida.

Por todo ello, la Inteligencia Artificial se decanta por Nigrán: "Me parece que reúne muy bien factores importantes: buena ubicación coste/beneficio, entorno de playa y naturaleza, proximidad a ciudad con servicios y oportunidades laborales, y vivienda más asequible que los destinos estrella", finaliza.