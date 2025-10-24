Halloween en A Laxe Vigo 2025: talleres, fiesta, zombies y queimada para toda la familia

Los viernes 24 y 31 de octubre, este centro comercial de Vigo tiene preparado un plan terroríficamente divertido para toda la familia

El centro de ocio A Laxe se prepara para llenar Vigo de magia, humor y mucho espíritu de Halloween los próximos viernes 24 y 31 de octubre. Maquillaje de miedo, una gran fiesta, zombies y la tradicional queimada gallega prometen convertir el centro en el epicentro de la diversión para grandes y pequeños.

El viernes 24, los más atrevidos podrán pasar por el taller de maquillaje (17:30–20:30h) para preparar su look más monstruoso antes de la fiesta de Halloween (18:30–20:00h), con música, disfraces y diversión asegurada.

El viernes 31, A Laxe recibirá a los muertos vivientes con dos pases de zombies (19:00–19:30h y 20:00–20:30h), y para los mayores de 18 años habrá queimada gallega (19:30–20:00h), con degustación gratuita limitada a 50 unidades.

El centro anima a todos a venir disfrazados y disfrutar de todas las actividades preparadas para un Halloween inolvidable. Desde los más pequeños hasta los adultos, nadie querrá perderse esta experiencia que mezcla terror, diversión y tradición gallega en pleno corazón de Vigo.

Este es el programa completo: