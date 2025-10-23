¿Qué hacer este fin de semana en Vigo? Feria vegana, Santiago Auserón, Ruta Petisquiño y más

¿Qué hacer este fin de semana en Vigo? Vegana.gal, Santiago Auserón, Ruta Petisquiño y más

Durante estos días podremos asistir a una gran variedad de eventos en directo, como el concierto de Santiago Auserón, la conferencia Salvar Vidas de Miguel Assal y hasta un espectáculo que fusiona teatro y música con el reciclaje: Trash!

Paralelamente, se celebrará Vegana.gal, una gran exposición que reunirá a todos los vegetarianos, veganos y curiosos de la ciudad olívica. También podremos disfrutar de varios eventos gastronómicos, como los tradicionales magostos, el Vanetta Fest o la Ruta Petisquiños.

Conciertos del fin de semana

Santiago Auserón y su Academia Nocturna serán los grandes invitados de este fin de semana en la ciudad de Vigo

La cita musical más destacada de estos días será la parada que Santiago Auserón hará en la ciudad olívica. Será un concierto único para los fans de Vigo en el que el cantautor presentará en directo su proyecto en formato banda: La Academia Nocturna.

Entraremos en el fin de semana por todo lo alto con un gran concierto de la Orquesta Clásica de Vigo el viernes 24 a las 20:30 horas en el Teatro Afundación. La formación interpretará la V Sinfonía y el Concierto n.3 para piano.

El viernes 24 será el turno de Santiago Auserón de animar con su música los teatros olívicos. Este emblemático artista español, ex miembro de Radio Futura, presentará su gran espectáculo a las 21:00 horas en el Auditorio Mar de Vigo.

Otros conciertos del fin de semana serán el de Sangre de Muérdago el viernes 24 a las 21:00 horas en la sala Rebullón y el de Müntrails el sábado 25 a las 21:30 horas en La Fábrica de Chocolate.

Espectáculos del fin de semana

Cartel del nuevo espectáculo de Oswaldo Digón 'In-certo'

El humor también acompañará a la música durante este fin de semana. Durante estos días podremos disfrutar de los monólogos y espectáculos de grandes y conocidos humoristas de España, como Daniel Fez, Ángel Martín y, por supuesto, el inigualable Oswaldo Digón.

El sábado 25 a las 18:00 horas en el auditorio del Teatro Afundación se podrá disfrutar de La Vida Regulinchi de Daniel Fez, la nueva sensación de TikTok. El humorista reflexionará acerca de temas varios, desde el amor hasta los videotutoriales.

El mismo día, sábado 25 a las 22:00 horas, el Teatro Salesianos recibirá a Oswaldo Digón con su monólogo más fresco: In-certo, que habla acerca de la libertad del espíritu en una época dominada por la tecnología, que trae consigo las preocupaciones del día a día.

El sábado 25 y domingo 26 la ciudad olívica podrá disfrutar de dos citas exclusivas del nuevo monólogo de Ángel Martín: Somos monos. Tendrá lugar en el Teatro Afundación a las 20:00 horas, donde el humorista hará una serie de reflexiones que nos llevarán a la conclusión de que, efectivamente, somos monos.

Programación del Outono Teatral

El ciclo 'Outono Teatral' hará un recorrido por diferentes teatros de la ciudad de Vigo

La edición del Outono Teatral 2025 llega a los teatros de la ciudad olívica con varias sesiones de espectáculos, ya iniciados en este mes de octubre, y que se extenderán hasta principios de noviembre.

La entrada a todas las representaciones será de entrada libre hasta completar aforo.

La programación de este fin de semana. Podremos disfrutar de las dos últimas obras teatrales del mes de octubre:

Sábado 25 en el AVV Santa Mariña Grupo - Alvariño Concueiro del Grupo de Teatro Tarantela

en el AVV Santa Mariña Grupo - del Grupo de Teatro Tarantela Domingo 26 en el CCA Rueiro - Unha merenda de amigas de As Divertidas

Vanetta Fest

Cartel del Vanetta Fest que será celebrado este fin de semana

El viernes 24 se podrá disfrutar de la mayor fiesta gastronómica plant-based de Vigo: el Vanetta Fest de la foodtech gallega de apellido homónimo.

A partir de las 19:00 horas darán inicio las actividades de este evento. Se empezará a animar el ambiente con la música del pianista Timur Vedernikov y el espectáculo de magia del mago Pablo Estévez.

También se podrá participar en un escape room digital de Skeirrum e, incluso, podrás volver a casa con un piercing o tatuaje de recuerdo gracias a 13 Tintas y Salitre.

Todo esto y más espera en el Vanetta Fest, un evento exclusivo en el que los asistentes lucirán sus prendas más galácticas, donde los protagonistas serán los colores neón y metalizados.

Fiestas del Magosto en Vigo

Las celebraciones del Magosto que tendrán lugar este fin de semana en Vigo

El mes de octubre ya inició la temporada de otoño, que trae consigo la celebración de la tradicional fiesta del Magosto.

En Treintayseis hemos hecho una recopilación semanal de todos los Magostos que se celebrarán a lo largo de la ciudad olívica:

Viernes 24 a las 17:30 horas en la Plaza de la Industria - Magosto da Industria Se podrá disfrutar de castañas asadas, bebidas y comida a lo largo de toda la jornada 17:30 horas - Obradoiro de regueifas 18:30 horas - Actuación musical de Antón Ke

a las 17:30 horas en la Plaza de la Industria - Sábado 25 a las 16:30 horas en la Rúa de San Paio - Magusto de Navia 17:00 horas - Música y cuentos con Sonsoles Penadique 18:00 horas - Obradoiro infantil 19:00 horas - Degustación de castañas asadas

a las 16:30 horas en la Rúa de San Paio -

Espectáculo Trash! de Yllana&Totem

Una escena del nuevo espectáculo teatral y musical 'Trash!'

El viernes 24 a las 20:00 horas en la Praza do Rei se podrá disfrutar del espectáculo en directo que explora las posibilidades del reciclaje a través de la percusión: Trash! Un divertido e interesante show para disfrutar con toda la familia.

La historia consiste en cuatro imaginativos operarios que usarán todos los deshechos que tienen a mano para hacer música: desde bombonas de butano y paraguas hasta bocinas y bolsas de basura.

Las entradas ya se encuentran agotadas.

XI edición de la Ruta Petisquiño

Cartel de la edición 2025 del Petisquiño de Vigo

Este fin de semana, el viernes 24, dará lugar la edición 2025 de la Ruta Petisquiño de la ciudad olívica.

Los locales participantes de este evento gastronómico servirán a todos sus clientes deliciosas tapas, tanto dulces como saladas, por un precio de 4 euros.

Asimismo, todos los bares y restaurantes se disputarán el puesto por la Mejor Tapa 2025. El evento se extenderá hasta el domingo 9 de noviembre.

El ganador será revelado el 17 de noviembre.

Salvar vidas de Miguel Assal

Cartel del espectáculo de Miguel Assad 'Salvar vidas'

El sábado 25 se subirá a los escenarios del Auditorio Teatro Afundación el Agente de Emergencias más viral, Miguel Assal, quien presentará su nuevo espectáculo Salvar Vidas.

Será un show divertido e informativo en el que ayudará a resolver las principales situaciones de emergencia, desmontará todo tipo de mitos, dará consejos y claves útiles para que cualquier ciudadano pueda actuar en situaciones de vida o muerte.

Las entradas están a la venta por 19,80 euros en Ataquilla.com

Exposición Vegana.gal

Cartel de la edición 2025 de Vegana.gal

El sábado 25 y domingo 26 tendrá lugar en el recinto ferial de IFEVI la exposición Vegana.gal, una importante feria gallega de productos veganos y sostenibles.

Será un evento multitudinario que reunirá a miles de personas, veganas y no veganas, junto a empresas, firmas y más de 100 expositores.

Algunas de las actividades de las que se podrán disfrutar durante estos días serán diferentes showcookings y charlas de expertos en gastronomía y salud. Además, también se podrá apoyar la labor de santuarios y ONGs a favor de la fauna y el planeta.

El horario del evento será de 10:00 a 21:00 horas el sábado 25 y de 10:00 a 20:00 horas el domingo 26.

XXIII Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple

Cartel de la edición de 2025 de la Carrera solidaria por la Esclerosis Múltiple

El domingo 26 tendrá lugar una nueva edición de la carrera solidaria convocada por la AVEMPO (Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple).

La salida y la meta se situarán en la Alameda Suárez Llanos de Bouzas.

Las modalidades competitivas de este año 2025 serán de 5 y 10 kilómetros. Ambas darán inicio a las 11:00 horas.

Paralelamente, se volverá a celebrar la andaina solidaria de 5 kilómetros.