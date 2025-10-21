El Centro Comercial Camelias de Vigo está muerto… ¡pero solo por Halloween!

El espacio vigués propone un fin de semana especial con actividades pensadas para disfrutar en familia y mantener viva la tradición del Samaín. La programación arrancará el sábado 25 de octubre

La programación arrancará el sábado 25 de octubre, a las 17:00 horas, con un cuentacuentos temático en la Planta Alta a cargo de Arrolos de Mai. Será una cita pensada para los más pequeños, donde la tradición gallega, la fantasía y la diversión se darán la mano en una tarde mágica de historias inspiradas en el Samaín.

Pero la gran fiesta llegará el jueves 31 de octubre, cuando Camelias se transformará por completo para vivir una auténtica Fiesta de Halloween entre las 17:30 y las 20:30 horas.

No faltarán el clásico truco o trato por las tiendas del centro, animación en directo con Rony Maracarroni, DJ y karaoke, un desfile terrorífico, espacios selfie, un animador de miedo y un punto de maquillaje especial en la Planta Baja (hasta las 19:30 horas). Todo ello acompañado de muchas más sorpresas para todas las edades.

Con esta propuesta, Camelias refuerza su papel como referente del ocio familiar en Vigo, ofreciendo un Halloween lleno de creatividad, música y diversión en el corazón de la ciudad.