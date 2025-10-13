El Centro Comercial A Laxe de Vigo organiza un torneo de futbolín: toda la información

El centro de ocio A Laxe de Vigo acogerá el próximo sábado 18 de octubre su torneo de futbolín. Se trata de una actividad gratuita que organiza el centro comercial para disfrutar de "la competición, la amistad y el mejor ambiente".

Según explica la organización, el torneo se jugará en modalidad "Parado por parejas" y está abierto a jóvenes mayores de 14 años. Uno de los integrantes de la pareja deberá ser mayor de edad.

Las inscripciones son gratuitas y estarán disponibles del 13 al 17 de octubre a través de este enlace, o el mismo día del evento hasta dos horas antes del inicio. En este caso, se podrán realizar en la zona de información del torneo, ubicada en la planta baja del centro.

Habrá un máximo de 24 parejas participantes, que se enfrentarán en grupos y cruces eliminatorios. Los encuentros se decidirán mediante sorteo el mismo día del torneo. "Prometen ser partidas llenas de emoción, risas y espíritu deportivo", aseguran desde A Laxe.

La pareja ganadora se llevará a casa dos smart TV de 32'' y una comida del Menú Infinity en Umi Sushi. Los segundos tendrán tres meses de suscripción a DAZN y los terceros podrán disfrutar de una cena para dos personas en Chemin de Fer del Casino de Vigo para ver un partido de fútbol en pantalla gigante.

"Con esta actividad, el centro de ocio A Laxe continúa reforzando su posición como espacio de referencia en Vigo para el ocio, la diversión y la convivencia, ofreciendo propuestas originales que fomentan la participación y el entretenimiento para todos los públicos", ha afirmado la organización.