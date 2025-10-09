Mar de Ons ofrece nuevos viajes por la Ría de Vigo con degustaciones de mejillones para el Día del Pilar

Barco de la naviera Mar de Ons en el Puerto de Vigo Mar de Ons

La naviera Mar de Ons ha anunciado nuevos viajes por la Ría de Vigo para celebrar la festividad del Pilar y disfrutar de los paisajes únicos que ofrece el Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas.

Naturaleza, cultura y gastronomía serán los ejes de este fin de semana para Mar de Ons. En primer lugar, la naviera ofrece nuevas salidas a las Islas Cíes con visita guiada desde Cangas y Vigo.

Los horarios de salida a Cíes desde la ciudad olívicaserán a las 10:45 horas, a las 12:30 y a las 15:30. Media hora antes, los barcos saldrán desde la villa de O Morrazo.

Cabe recordar que el cupo de acceso es muy reducido y, además, los usuarios no pueden obtener directamente la autorización obligatoria de acceso a través de la Central de Reservas de la Xunta. Deberán gestionar su permiso directamente con Mar de Ons antes de su viaje.

Descubrir el patrimonio de San Simón

Por otro lado, Mar de Ons también realizará viajes a la Isla de San Simón durante el fin de semana. El sábado, la visita será en horario de tarde. La salida está programada desde Cangas a las 15:45 horas y desde Vigo a las 16:15 horas.

El domingo, en cambio, los barcos partirán en horario de mañana: a las 9:45 desde Cangas y a las 10:15 horas desde Vigo. La duración total de la experiencia es de tres horas, incluyendo la visita guiada por la isla.

Degustación de mejillones por la Ría de Vigo

La última de las propuestas de la naviera para este fin de semana, que coincide con el Día del Pilar en domingo, es una gira por la ría de Vigo con degustación de mejillones. Esta actividad estará disponible el sábado —con salidas a las 11:45 horas desde Cangas y a las 12:15 horas desde Vigo—.

"Se trata de un trayecto de hora y media, en el que los participantes disfrutarán de las mejores vistas de la ría mientras degustan uno de sus productos más emblemáticos", ha explicado la compañía.