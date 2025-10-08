O Porriño (Pontevedra) celebra este sábado una nueva edición de su Feira do Pan

La Praza Arquitecto Antonio Palacios acogerá este próximo sábado, 11 de octubre, una nueva edición de la Feira do Pan do Porriño, una cita ya consolidada en el calendario gastronómico gallego que combina tradición, cultura y turismo.

Un año más, las calles del municipio se llenarán de visitantes deseosos de degustar el auténtico Pan do Porriño, un producto con más de cuatro siglos de historia. "El Pan do Porriño no es solo un producto, es parte de nuestra historia y de nuestra forma de entender la vida", ha señalado el alcalde porriñés, Alejandro Lorenzo, durante la presentación, en la que ha estado acompañado por la concejala Antía Carrera y representantes del sector panadero local.

Organizada por el Concello do Porriño, en colaboración con la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria (AGACAL) y la Asociación de Panaderos del Porriño, la feria busca poner en valor los productos locales y destacar la importancia del turismo gastronómico como motor de promoción y desarrollo económico. Así, el regidor ha subrayado "la necesidad de seguir apostando por la promoción de nuestros productos de calidad, auténticos embajadores de O Porriño y de Galicia más allá de nuestras fronteras".

La jornada comenzará a las 11:00 horas con la apertura del puesto de venta de Pan do Porriño y contará con una programación repleta de actividades: actuaciones de música y baile tradicional y un showcooking con degustación a cargo de la cocinera Coque Fariña (@mi_coquetería), un almuerzo popular de pulpo y cerdo al espeto, un taller infantil "Peque Pan" y una cata de productos gallegos con Denominación de Origen dirigida por Salomé Beiroa.

La fiesta concluirá con la actuación musical del grupo La Patrulla, poniendo el broche final a una jornada dedicada a la calidad, la tradición y el orgullo de ser de O Porriño.