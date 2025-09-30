Una cámara, cuatro temáticas y 24 horas: así será el Maratón Fotográfico de Vigo

Presentación de la 29 edición del Maratón Fotográfico de Vigo. Concello de Vigo

Este fin de semana, Vigo acogerá la 29 edición del Maratón Fotográfico, organizado por la Agrupación Fotográfica Galega, que se celebrará los días 4 y 5 de octubre, sábado y domingo.

La cita será a las 12:00 horas en la Praza do Pobo Galego; allí, se propondrán cuatro temáticas sobre las fotografías que tendrán que sacar los participantes y que tendrá como límite geográfico el concello de Vigo.

Todas las fotografías participantes se expondrán en la Casa Galega da Cultura, donde también se hará público el resultado de los ganadores.

En el concurso habrá tres categorías: adultos, infantil y juvenil. Entre los ganadores de la primera, se repartirán más de 3.000 euros; además, habrá tres accésit para la categoría juvenil y para la infantil, cursos de fotografía.

El plazo para inscribirse está abierto hasta el viernes, 3 de octubre, a las 15:00 horas en la web de la Agrupación Fotográfica Galega.