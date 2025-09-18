El Centro Comercial A Laxe estrena un nuevo centro de estética con promociones especiales

El Centro de ocio A Laxe ha estrenado este miércoles un nuevo centro de estética, reforzando así su oferta en el sector de la salud y el bienestar con una de las firmas de referencia en España.

Único Life Clinics abrió este miércoles las puertas de su nueva clínica en A Laxe. La firma pone a disposición de los clientes un espacio de atención integral con servicios de medicina estética facial y corporal, estética avanzada, depilación láser, cosmética personalizada y programas de pérdida y control de peso mediante el método Injex Life.

La incorporación de Único Life Clinics responde al compromiso de A Laxe de acercar a la ciudad de Vigo propuestas innovadoras y de calidad en diversos ámbitos, en este caso orientadas al cuidado personal, la salud y la belleza.

Con motivo de su apertura, la clínica lanza promociones especiales que incluyen tratamientos como el programa Skin Reset, vitaminas infiltradas, inductores de colágeno y radiofrecuencia con Vacumterapia. Reafirma así su objetivo de ofrecer soluciones avanzadas y personalizadas a cada paciente.

De esta forma, A Laxe trata de seguir consolidándose como un espacio de referencia en la ciudad, no solo en restauración y ocio, sino también en servicios especializados que contribuyen al bienestar de nuestros visitantes.