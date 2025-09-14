El Ayuntamiento de Vigo lo confirma: 800 plazas para viajar gratis por la Ría para los que cumplan este requisito

Vigo es una ciudad con una gran oferta turística, cultural, gastronómica y de naturaleza. La urbe olívica es conocida por sus playas, lugares tan emblemáticos como la Plaza de la Constitución y la posibilidad de disfrutar de propuestas gastronómicas locales e internacionales.

Después de un verano cargado de actividades, Vigo se adelanta al otoño con un nuevo plan para mayores de 65 años: paseos por la Ría, tal como se hizo durante la temporada estival. Este mes de septiembre se ofrecen 800 plazas gratuitas.

Los mayores de Vigo también forman parte de la agenda cultural. El Ejecutivo local ha habilitado 800 plazas gratuitas para seguir disfrutando de viajes por la Ría, con dos salidas diarias en barco a las 10:15 y 12:15 horas.

En concreto, la actividad consiste en la organización y desarrollo de recorridos didácticos gratuitos por la ría de Vigo, guiados por un equipo de monitores especializados, para un total de 800 personas, a bordo de una embarcación preparada especialmente para la interpretación del medio marino.

Con una panorámica de 360º, la capacidad de la embarcación para cada viaje será para 51 pasajeros comunes y dos para sillas de ruedas en una sola cubierta.

Cuenta con un baño accesible, y el barco se encuentra adaptado para personas con movilidad reducida, incluso en silla de ruedas. "En este último caso, es bajo demanda y comunicación previa para adaptar la nave", informan fuentes municipales.

Durante la hora y media de navegación, los mayores de 65 años tendrán la oportunidad de conocer los organismos que forman el plancton, gracias a una manga de muestreo y a un microscopio de a bordo con cámara de alta definición.

Por otra parte, el drone submarino con cámara 4K permite descubrir en directo el cultivo del mejillón, así como la fauna y la flora que se esconden en sus fondos.

Los interesados pueden inscribirse llamando al 010 o acudiendo a las asociaciones vecinales de Vigo.

Bailes en Vigo

Otra de las actividades que marcaron el ritmo la temporada pasada fueron los Bailes en Vigo por las diferentes asociaciones de vecinos. Por eso, Abel Caballero ha anunciado una nueva edición que comenzará el 11 de octubre en Sárdoma.

El Concello considera que los bailes son una oferta de ocio durante el fin de semana y también favorecen un estilo de vida saludable. Las fechas señaladas en el calendario son las siguientes: