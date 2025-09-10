Una vecina de Cangas (Pontevedra) celebra al ver cómo queda el municipio tras el verano: "Sigo impactada"

Las vacaciones de verano ya han terminado o están a punto de hacerlo. Este pasado lunes 8 de septiembre comenzaron las clases en Galicia, y en el resto de España lo harán entre el 10 y 15 de septiembre para los niveles educativos de infantil, primaria y secundaria.

En los últimos años, Galicia se ha consolidado como un destino turístico preferente en España. La combinación de paisajes, la oferta gastronómica y la amplia cultura y tradición han posicionado a la región como el séptimo destino más elegido para los españoles en el primer trimestre de 2025, según el INE.

"Por fin puedes aparcar en tu pueblo"

Dentro de Galicia, las Rías Baixas son un destino turístico muy destacado, conocido por sus playas de arena fina y aguas de color azul turquesa, pueblos marineros y lugares tan emblemáticos como las islas Cíes o los Muíños do Folón e do Picón.

Sin embargo, el hecho de ser un destino tan turístico, que recibe a miles de visitantes en verano, hace que la vida de los locales no siempre sea fácil a pesar de los beneficios. La falta de aparcamiento, por ejemplo, es un problema más que evidente en municipios como Cangas do Morrazo (Pontevedra).

En un vídeo publicado en redes sociales, una vecina de Cangas do Morrazo celebra al ver cómo queda el municipio tras el verano: sin coches. "Sigo impactada", comenta en la publicación, donde se muestra una zona de aparcamiento completamente libre de vehículos.

Y añade en clave de humor: "Llega septiembre y por fin puedes aparcar en tu pueblo".

Además de la falta de aparcamiento, otros municipios, como O Grove, han sufrido este verano una auténtica "invasión" de autocaravanas. Esta modalidad de turismo, en palabras del alcalde José Cacabelos, supone un "atentado ecológico".

"Ahora mismo hay en acampada libre una media de entre 300 y 500 autocaravanas", indicó a este medio a mediados de agosto. "Ocupan una serie de espacios que impiden que los usuarios de las playas puedan tener aparcamiento", agregó.

Tanto el Ejecutivo local como la oposición manifestaron este verano su rechazo a la proliferación de este tipo de vehículos en O Grove. "Vaya por delante que no estamos en contra de este modelo de hacer turismo, tan respetable como otro cualquiera, pero está proliferando mucho y genera problemas con el uso de espacio público", explicó el portavoz del PP, Pablo Leiva.

La legislación no prohíbe el estacionamiento de autocaravanas, tan sólo la acampada, que se da lugar en caso de que los viajeros desplieguen mesas, toldos, mangueras para ducharse o algún elemento en las inmediaciones del vehículo.

"Esa es la trampa", según José Cacabelos.