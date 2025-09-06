El balneario gallego que escogió la actriz María Castro en sus vacaciones: "No necesito más"

La morriña provoca que muchos gallegos que viven fuera de su tierra aprovechen cada mínima oportunidad para regresar a Galicia. Este es el caso de la actriz viguesa María Castro, que todos los veranos disfruta de sus vacaciones en Vigo y alrededores.

Conocida por papeles como el de Paula en la serie gallega Pratos Combinados (2001-2006) o Jessi en Sin tetas no hay paraíso (2008-2009), una de sus paradas obligatorias "todos los veranos" es el Balneario de Mondariz (Pontevedra), donde se relaja y vive un momento de paz y calma.

"Tiempo en familia. No necesito más"

María Castro está en un momento fabuloso de su carrera. Recientemente se ha anunciado que recibirá el Premio de Honor del South International Series Festival de Cádiz el próximo 12 de septiembre. Un reconocimiento a más de un cuarto de siglo de su trayectoria como actriz.

Antes de esto, la actriz ha regresado a Galicia, como todos los veranos, junto a su familia. Nos ha hecho partícipes en redes sociales de su increíble tour por el Monasterio de Santa María de Oia, la Virxe da Rocha en Baiona y de un buen baño en las Pozas de Mougás, también en Oia.

Por si fuera poco, no podía marcharse de su terriña sin su típica parada de todos los años: el Balneario de Mondariz. "Desde su inauguración en 1873, es el buque insignia del termalismo en Galicia", citan en su página web.

"Este se ha convertido en nuestro plan, aunque solo sea una noche, todos los veranos. Porque todos disfrutamos y nos disfrutamos desde la vida lenta, la relajación… y la paz", comentó María en su publicación.

En el vídeo compartido por la popular actriz, se ve cómo disfruta de las instalaciones interiores y exteriores del balneario, junto con sus hijos y el resto de su familia. También hubo espacio para la rica gastronomía gallega, como se ve en el gran plato de mejillones que ocupa la pantalla.

En este balneario hay espacio suficiente para la relajación, el relax y la calma. Circuito termal, campo de golf, gimnasio y estancias en habitaciones con todos los lujos y comodidades.

"A través del agua puede disfrutar de nuestro fantástico SPA Palacio del Agua, realizar un relajante circuito termal único como el Circuito Celta y regalar a su cuerpo cualquiera de nuestros tratamientos termales", informan.

Aquí tienes la posibilidad de mimarte, dedicarte tiempo a ti y olvidarte de la rutina y el trabajo, aunque solo sea por unas horas. Y si no, que se lo digan a María Castro, fiel a su parada veraniega de todos los años.

"Hasta el año que viene", finalizó la actriz en su escrito.