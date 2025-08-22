Vanetta Fest: gastronomía, arte y activismo se dan cita en Nigrán con Adriana Ugarte como madrina

El Real Club Náutico de Vigo en Nigrán acogerá el 24 de octubre la primera edición de Vanetta Fest, un encuentro impulsado por Vanetta Food que mezclará gastronomía plant-based, arte, música y conciencia social

La comida es mucho más que alimento: es emoción, cultura y compromiso. Bajo esa idea nace Vanetta Fest, un nuevo evento que celebrará su primera edición el próximo 24 de octubre en el Real Club Náutico de Vigo, en Nigrán.

Gastronomía, cultura, activismo y comunidad se darán la mano en esta cita otoñal que reunirá a más de 300 invitados —entre chefs, creadoras de contenido, artistas, marcas e instituciones— . Todos ellos disfrutarán de una experiencia donde todo estará conectado: la música, los sabores, la tradición gallega y una mirada hacia el futuro.

Detrás del festival está Vanetta Food, la startup gallega que ha sabido reinterpretar la gastronomía tradicional desde una visión 100 % plant-based.

Su CEO, Águeda Ubeira, lo resume así: “Este no es un festival para el postureo. Es una pausa en mitad del ruido. Un universo propio donde celebrar todo lo que hemos sembrado y lo que estamos construyendo”.

Vanetta Food

Adriana Ugarte, una madrina con propósito

La actriz Adriana Ugarte será la madrina oficial de Vanetta Fest. Reconocida por su brillante carrera en cine y televisión, destaca por su compromiso con el bienestar animal y la sostenibilidad.

Ugarte impulsa la Fundación Pituli, que trabaja para erradicar el abandono de gatos en Tánger y otras ciudades del mundo. En concreto, ponen el foco en la creación de colonias estables mediante la esterilización masiva y proyectos como hospitales móviles, con el objetivo de generar conciencia social real.

Sin duda, su forma de entender el compromiso social la convierte en la embajadora perfecta del encuentro."Podemos lograrlo", escribe ella. Y esta es la misma filosofía con la que nace este evento único.

Qué habrá en Vanetta Fest

El evento propone una narrativa sensorial que conecta lo local con el universo: desde un photocall cósmico hasta arte, música y activaciones que invitan a pensar —y saborear— el mundo que viene.

El programa incluye showcookings, un photocall cósmico, tatuajes, performance gallega, activaciones sensoriales, música en directo, DJ sets e incluso una subasta solidaria. Todo ello pensado para disfrutar, pero también para generar conciencia.