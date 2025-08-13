Así será la romería de San Roque en Vigo: cuatro días de fiesta con David Civera y La Orquesta Mondragón

La romería de San Roque calienta motores en Vigo. La festividad se celebra los días 14, 15, 16 y 17 de agosto, ofreciendo una programación a la altura que incluye conciertos, varios actos litúrgicos y muchas otras actividades para los públicos.

En este 2025, los asistentes también podrán disfrutar de puestos de comida y bebida, y de un mercado de artesanía durante la celebración de la romería de San Roque.

Así será la romería de San Roque

Los vecinos de Vigo esperan con entusiasmo el inicio de la romería de San Roque. La festividad arrancará este jueves 14 de agosto y se extenderá a lo largo de todo el fin de semana, hasta el domingo 17, con una variada programación de actividades para todos los públicos.

Alberto Cuña, artista gallego e incondicional de la romería, será el pregonero de San Roque 2025. El pregón tendrá lugar el jueves 14 a las 20:30 horas y dará paso a la actuación de Os Bechucos. La polémica banda llega con su ritmo atrevido y una fiesta asegurada.

Javier Gurruchaga de la Orquesta Mondragón

Con la dirección del irrepetible Javier Gurruchaga, la Orquesta Mondragón tocará a las 00:00 horas. Fueron el alma de la movida madrileña y siguen contagiando energía por donde pasan. Llegan a San Roque con un show lleno de carisma, teatro y clásicos como 'Viaje con nosotros' o 'Caperucita feroz'.

El viernes 15, coincidiendo con el festivo por el Día de la Asunción de la Virgen María, habrá un pasacalles amenizado por Erdeiros dos Morenos y una sesión vermut con Faino Ti. A las 21:00 horas actuará Nacional 81, que dará paso a los conciertos de Malfinde (22:30 horas) y Stoned at Pompeii (00:15 horas).

Para los más fiesteros, la programación del sábado 16 incluye más pasacalles, un concierto de la banda de gaitas Charamuscas y el espectáculo musical 'El último guateque', con éxitos del pop-rock español de los años 60 y 70. "Te harán bailar con hits eternos", apunta la organización.

Como broche final, David Civera ofrecerá un concierto a las 00:30 horas para cerrar la jornada musical. El rey del pop latino de los 2000 llega con una carrera llena de éxitos y dos décadas sobre los escenarios. Un concierto lleno de energía y recuerdos para bailar.

La romería de San Roque concluirá el domingo 17, pero la jornada promete una buena dosis de diversión y alegría. Comenzará a las 13:00 horas con un concierto de la Banda de Música de Valladares y continuará al mediodía con una sesión y comida tradicional.

Por la tarde, el mago Jorge Lorenzo ofrecerá un espectáculo de primer nivel, lleno de ilusiones, humor y participación para todas las edades. Y a las 22:00 horas, la orquesta La Banda de Ayer pondrá punto y final a la romería de San Roque con un concierto que trae lo mejor del pop y rock de los 80 y 90.

En la agenda de Treintayseis puedes consultar la programación completa de fiestas.