¿Qué hacer en Vigo hoy, sábado 9 de agosto, por O Marisquiño 2025?

Prueba de Skate en O Marisquiño. O Marisquiño

O Marisquiño sigue siendo el protagonista estos días en Vigo. Tras el arranque de las competiciones en la jornada de ayer, viernes, este sábado tendrá lugar una de las citas más esperadas: el descenso urbano en MTB por el Casco Vello.



Sin duda, hoy es un día grande para este festival, que reunirá a miles de personas en la ciudad. Este año, cumple su XXV edición entre los días 7 y 10 de agosto y está cargado de novedades, promesas de la música y el deporte urbano y mucha diversión.

Si no quieres perderte ninguna cita de la jornada de hoy, esta es la programación:

Actividad deportiva

MTB Downtown (Casco Vello): Entrenos bajada desde primera hora Entrega de dorsales a las 08:45 horas Entrenos y semifinales hasta las finales y entrega de premios entre 19:00 y 20:45 horas

Skate (Samil): Practice general y semifinales Miniramp, Street (Mujer y Hombre), seguidos de Sunset Session de 10:00 a 21:44 horas

BMX (Samil): Finales Junior, Park y Women; semifinales Street y Park de 10:30 a 20:30 horas

Breaking (Samil): Practice y confirmación de inscripciones, Filters, Cyphers y Round of 16 hasta cierre de zona de 11:00 a 21:15 horas

Flatland (Samil): Practice pro y final amateur y qualifiers de 13:00 a 19:30 horas

3×3 (Samil): Cuartos de final de categorías Women y Lite Quest Men de 17:30 a 20:30 horas

FMX (Samil): Exhibiciones a las 17:45 y 19:30horas

Big Air (Samil): Competición oficial Big Air de 20:30 a 21:30 horas

Conciertos

Hoy, sábado, esta es la programación musical de O Marisquiño:

Escenario Son Estrella Galicia

22:00 horas: Mundo Prestigio

23:10 horas: Paula Cendejas

00:30 horas Ralphie Choo

02:00 Villano Antillano

Escenario Oasis