¿Qué hacer en Vigo hoy, sábado 9 de agosto, por O Marisquiño 2025?
En la jornada de hoy tendrá lugar una de las citas más esperadas: el descenso urbano en MTB por el Casco Vello.
Más información: Todo lo que tienes que saber para disfrutar en grande de O Marisquiño 2025: horarios, artistas y más
O Marisquiño sigue siendo el protagonista estos días en Vigo. Tras el arranque de las competiciones en la jornada de ayer, viernes, este sábado tendrá lugar una de las citas más esperadas: el descenso urbano en MTB por el Casco Vello.
Sin duda, hoy es un día grande para este festival, que reunirá a miles de personas en la ciudad. Este año, cumple su XXV edición entre los días 7 y 10 de agosto y está cargado de novedades, promesas de la música y el deporte urbano y mucha diversión.
Si no quieres perderte ninguna cita de la jornada de hoy, esta es la programación:
Actividad deportiva
-
MTB Downtown (Casco Vello):
-
Entrenos bajada desde primera hora
-
Entrega de dorsales a las 08:45 horas
-
Entrenos y semifinales hasta las finales y entrega de premios entre 19:00 y 20:45 horas
-
-
Skate (Samil):
-
Practice general y semifinales Miniramp, Street (Mujer y Hombre), seguidos de Sunset Session de 10:00 a 21:44 horas
-
-
BMX (Samil): Finales Junior, Park y Women; semifinales Street y Park de 10:30 a 20:30 horas
-
Breaking (Samil): Practice y confirmación de inscripciones, Filters, Cyphers y Round of 16 hasta cierre de zona de 11:00 a 21:15 horas
-
Flatland (Samil): Practice pro y final amateur y qualifiers de 13:00 a 19:30 horas
-
3×3 (Samil): Cuartos de final de categorías Women y Lite Quest Men de 17:30 a 20:30 horas
-
FMX (Samil): Exhibiciones a las 17:45 y 19:30horas
-
Big Air (Samil): Competición oficial Big Air de 20:30 a 21:30 horas
Conciertos
Hoy, sábado, esta es la programación musical de O Marisquiño:
Escenario Son Estrella Galicia
-
22:00 horas: Mundo Prestigio
-
23:10 horas: Paula Cendejas
- 00:30 horas Ralphie Choo
-
02:00 Villano Antillano
Escenario Oasis
- 23:00 horas: Russ
- 00:10 horas: Lady Startlight Live
- 01:40 horas: Cora Novoa