Todo lo que puedes hacer este fin de semana en Vigo: O Marisquiño, Fiesta de la Cerveza y más

El mes de agosto continúa presentando grandes eventos en la ciudad de Vigo. Tras el exitoso concierto de Jason Derulo, quien hizo cantar, saltar y bailar a un Castrelos completamente lleno, podremos disfrutar de la representación de la ópera Turandot, que será de entrada completamente gratuita.

Por otro, lado, O Marisquiño inundará toda la playa de Samil y sus alrededores para presentar su 25º aniversario. El fin de semana se completará con otros eventos, como el Mercado artesanal Mona, la Fiesta de la Cerveza y el concierto de Mad Martin Trío.

Mona: Mercado de Arte e Ilustración

Cartel de la edición 2025 del Mercado 'Mona'

Desde el jueves 7 hasta el sábado 9 se podrá visitar una nueva edición del Mercado Mona, un evento de compraventa de arte, artesanía e ilustración que tiene lugar en la planta 0 del Centro Comercial Gran Vía de Vigo.

Durante esta nueva edición se podrá disfrutar de los puestos de 30 artistas locales, quienes expondrán sus productos al público.

El horario de este evento será de 11:30 a 21:00 horas.

Ciclo de conciertos BLUES & RÍAS: Mad Martin Trío

La siguiente cita musical de BLUES & RÍAS será el Mad Martin Trío

El jueves 7 a las 21:30 horas tendrá lugar un nuevo concierto que forma parte del ciclo de BLUES & RÍAS de la playa de Cesantes de Vigo.

Ahora será el turno de subirse a los escenarios del Mad Martin Trío, los compostelanos que se carecterizan por su sonido rock&rollero que nos recuerda a los años 50. Está liderada por Martín Esturao, quien pasó por grupos gallegos tan importantes como Clan Moriarty o Los Feliz.

Las entradas están a la venta por 10 euros.

Fiesta de la Cerveza en Vigo

Cartel de la 2ª edición de la Fiesta de la Cerveza en Vigo

El viernes 8, sábado 9 y domingo 10 serán los tres días del fin de semana durante los que se podrá disfrutar de la mejor cerveza nacional e internacional en la azotea del Centro Comercial A Laxe.

El evento contará con música en directo, vistas a las Islas Cíes, zona gastronómica y otras ventajas como el Birra Pass, que solo por 10 euros incluirá un vaso conmemorativo, dos cervezas artesanales y una Damm.

Para más información se puede consultar su Instagram.

Festival urbano O Marisquiño

Público asistente a la Batalla de Gallos celebrada en O Marisquiño el domingo 11 en Samil. OM

Uno de los festivales de música más importantes de la ciudad olívica, que tiene lugar en la playa de Samil, celebra su 25º aniversario por todo lo alto con un cartel de reconocidos artistas que nadie va a querer perderse.

Un año más, O Marisquiño se alza como el epicentro de Vigo de la música urbana y vanguardista, donde las personas no solo podrán disfrutar de conciertos en vivo, sino que también podrán participar y disfrutar de varios torneos, talleres, prácticas y demostraciones de skate, BMX, Breakdance y muchísimo más.

Además, este año visitarán el festival destacadas figuras del mundo deportivo, como el biker australiano Ryan Williams, el skater brasileño Marcelo Batista y la skater española Natalia Muñoz.

Para completar esta increíble cita, en Treintayseis os presentamos la programación por días de los conciertos de O Marisquiño:

Viernes, 8 de agosto

Escenario Son Estrella Galicia

22:00 horas - Arkestra BFlecha

- Arkestra BFlecha 23:40 horas - El Bugg

- El Bugg 00:50 horas - Metrika

- Metrika 02:00 horas - West Dubai

Escenario Oasis

23:00 horas - Verus K

- Verus K 00:10 horas - Argia

- Argia 01:40 horas - Viviana Casanova

Sábado, 9 de agosto

Escenario Son Estrella Galicia

22:00 horas - Mundo Prestigio

- Mundo Prestigio 23:10 horas - Paula Cendejas

- Paula Cendejas 00:30 horas - Ralphie Choo

- Ralphie Choo 02:00 horas - Villano Antillano

Escenario Oasis

23:00 horas - Russ

- Russ 00:10 horas - Lady Starlight Live

- Lady Starlight Live 01:40 horas - Cora Novoa

Domingo, 10 de agosto

Escenario Son Estrella Galicia

22:00 horas - Valensk8

- Valensk8 23:10 horas - Thre360yz

- Thre360yz 00:20 horas - Parkineos

- Parkineos 01:30 horas - DJ Nano

Representación de la ópera Turandot

La siguiente cita en el auditorio de Catrelos será la ópera de 'Turandot'

Los conciertos y espectáculos no están lejos de terminar en el Auditorio de Castrelos. Esta semana, a pesar de que no hay conciertos a la vista, podremos disfrutar de un gran espectáculo en directo completamente gratis.

El sábado 9 a las 21:00 horas llegará a Castrelos la ópera Turandot, un gran espectáculo que combina tradición y modernidad con la música del reconocido Giacomo Puccini, quien usó como referencia el libreto de Giuseppe Adami y Renato Simoni.

La trama de la ópera se ubica en China, donde una princesa exige a sus pretendientes que respondan a tres acertijos que les propone. Si fracasan, serán castigados con la muerte.

Un príncipe extranjero, de nombre Calaf, aceptará estre 'desafío' y saldrá ileso al ser capaz de responder exitosamente estos tres acertijos.