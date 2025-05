Esta es la playa más deseada de Galicia para el verano 2025 según la IA: "Agua limpia y clara, y poca gente"

En verano, Galicia es un oasis de frescura gracias a su clima agradable y sus playas de belleza natural. La costa gallega tiene más de 1.400 kilómetros de extensión, y en ella se localizan todo tipo de playas: desde arenales salvajes hasta calas idílicas donde olvidarse del ruido de la ciudad.

Las Rías Baixas son reconocidas como uno de los mejores destinos de playas en España. Famosa por sus playas y su entorno natural, Cangas do Morrazo es un lugar ideal para los amantes del mar, con una variedad de playas de arena blanca y aguas cristalinas, como la playa de Roideira y la playa de Nerga.

La desconocida playa de Pontevedra

Este rincón de Galicia suele experimentar un aumento de turistas en verano, lo que puede generar aglomeraciones en los arenales mencionados. No obstante, también ofrece la posibilidad de encontrar zonas menos masificadas. La playa de San Xián es un ejemplo perfecto. De hecho, según la Inteligencia Artificial (IA), apunta a ser el arenal más deseado de la temporada.

Se encuentra en la ría de Aldán, dentro del municipio de Cangas do Morrazo; una zona que, a pesar de estar muy próxima a núcleos turísticos, sigue siendo sorprendentemente virgen. "Está justo entre las más conocidas Areabrava y Castiñeiras, pero pasa desapercibida porque no tiene accesos evidentes desde la carretera ni señalización turística", indica ChatGPT.

Playa de San Xián Turismo de Galicia

Sobran los motivos para visitar este paradisíaco rincón de las Rías Baixas. Un bosque de pinos y eucaliptos rodea la playa de San Xián, un arenal "con agua limpia y clara, y poca gente". "No hay ni un solo edificio a la vista desde la arena. Aquí solo escucharás el mar y el viento. Nada más. Ni bares, ni música ajena, ni bullicio de familias numerosas".

La playa de San Xián, al ser algo elevada sobre las rocas en uno de sus extremos, ofrece vistas a la ría de Aldán y, si el día está claro, a las Islas Cíes al fondo. Esta pequeña cala, de aproximadamente 180 metros de longitud, es especial porque no aparece en mapas turísticos ni guías masivas, lo que la mantiene fuera del radar de la mayoría de visitantes.

Tal y como destaca ChatGPT, "tiene un ambiente zen natural y resulta ideal para escapadas románticas o en solitario". No obstante, hay que tener algunas consideraciones en cuenta: no hay bares, duchas ni socorristas. Además, la entrada no está señalizada, lo que mantiene su condición de "playa secreta". Google Maps puede mostrarla como parte de Areabrava.

En resumen, San Xián es una cala de arena fina y aguas transparentes, muy poco conocida y "extremadamente tranquila". Resulta perfecta para aquellos que quieran disfrutar del verdadero paraíso gallego sin agobios. "Es el tipo de sitio que recomiendan los locales con una sonrisa de complicidad... porque saben que aún no ha salido en Instagram".