Todos los planes del fin de semana en Vigo para celebrar por todo lo alto el Día das Letras Galegas

El fin de semana del Día das Letras Galegas introduce una serie de conciertos exclusivos que hacen homenaje a la tradición oral y las cantareiras. También se podrá disfrutar de otros conciertos, como la gira de despedida del dueto Antílopez, el grupo catalán de blues Koko Jeans & The Tonics y muchos más. Además, el sábado 17 se celebrará una foliada en la Plaza Industria a cargo de la asociación As da Industria.

A lo largo del fin de semana también se celebrará la Fiesta da Sementeira de Millo de Matamá, la cual tuvo que aplazarse anteriormente por los cielos lluviosos que la ciudad olívica trajo durante las semanas pasadas; la segunda edición de la Churrasquería San Sebastián de Coruxo y la décima edición del Mercado del Arte do Calvario.

Conciertos del fin de semana

Cartel de la gira de despedida del dueto Antílopez: 'Vida y obra'

El jueves 15 da inicio a la jornada de conciertos en directo del fin de semana. La encargada de introducir la agenda de espectáculos será la Real Filharmonía de Galicia. Se presentará en el Teatro Afundación de Vigo para presentar su ciclo de conciertos (En) Foco. Esta función dará inicio a las 20:00 horas y contará con la participación del alumnado de la EAEM. Las entradas están a la venta desde 13,30 euros.

El jueves 15 a las 21:30 horas se subirá a los escenarios de la sala El Contrabajo uno de los artistas gallegos más reconocidos del momento: Rodrigo Ramos, quien presenta en Vigo su nuevo single Se non fose por ti. Estará acompañado por Ali Joss. Ambos artistas han preparado una billetera inversa para este concierto, es decir, es el espectador quien decide cuánto pagará una vez finalice el evento.

El jueves 15 se podrá disfrutar de un gran concierto de la banda de rock de la Fundación Igual Arte: Chungo Pastel, quienes presentarán su primer disco SIN FILTRO en la Fábrica de Chocolate de Vigo. Dará inicio a las 21:30 horas y las entradas están a la venta por 5 euros.

El viernes 16 actuará en la sala Supersonic la formación de soul y rythm&blues Koko Jean & The Tonics, un grupo que llega desde Barcelona para participar dentro del ciclo Blues and Rías que acoge la ciudad de Vigo. Actuarán a partir de las 21:00 horas y las entradas se pueden conseguir por 15 euros.

El viernes 16 actuará From Ashes To Dust en la sala El Contrabajo. Pablo Fortes e Ismael Pérez son un nuevo dueto que trae a Vigo el más vivo estilo metalcore y hardcore, teniendo como grandes referentes a Thrown o Like Moths to Flames. Se subirán a los escenarios a las 21:30 horas y las entradas están a la venta por 5 euros.

El viernes 16 aterriza en la ciudad olívica Sarria, la banda malagueña de rock español que ha logrado conquistar los corazones de muchos. Actuarán en La Fábrica de Chocolate y presentarán su nueva y exitosa gira por salas: El mundo es cruel (pero creo en él). El concierto dará inicio a las 22:00 horas y las entradas se pueden conseguir por 22 euros.

El viernes 16 y el sábado 17 llega a la Fábrica de Chocolate el dueto Antílopez con su gira de despedida Vida y obra. Estos referentes de la canción de autor en España presentarán su disco homólogo a su tour por España: 10 canciones inéditas en las que repasarán todo su repertorio musical. Se subirán a los escenarios el viernes 16 a las 22:00 horas y el sábado 17 a las 21:30 horas. Las entradas están a la venta desde 18 euros.

El sábado 17 se podrá disfrutar de Arpas Atlánticas, el nuevo espectáculo de música en directo que presenta SonDeSeu, la Orquesta Folk de Galicia. En el concierto se presentarán a dos reconocidas arpistas internacionales: la irlandesa Laoise Kelly y escocesa Mary MacMaster. La función dará inicio a las 20:30 horas y las entradas están a la venta por 13,60 euros.

El sábado 17 actuarán en la sala El Contrabajo los grupos de metal SOUNDEGDE y Anecoid, quienes harán vibrar las calles de Vigo desde las 21:30 horas. El precio de las entradas es de 8 euros.

Conciertos con motivo del Día das Letras Galegas

Cartel del Día das Letras Galegas en Vigo

Debido al Día das Letras Galegas, celebrado el 17 de mayo de cada año, la ciudad olívica ha programado una serie de conciertos para conmemorar esta importante festividad gallega. Este año se ha querido poner el foco en la tradición oral y las cantareiras, reivindicando su importancia dentro del patrimonio cultural de Galicia.

El viernes 16 se podrá disfrutar de una actuación de la Escuela Municipal de Danza y Percusión Tradicional en la Plaza de O Rei. Este concierto será un homenaje a las mujeres que protagonizan este año el Día das Letras Galegas: las cantareiras de Cerceda Adolfina y Rosa Casás Rama; Eva Castiñeiros, nacida en Muxía y las Pandeireteiras de Mens. Dará inicio a las 12:00 horas y será un evento gratuito al aire libre.

El sábado 17 tendrá lugar el espectáculo poético musical Cantigaéverso, una propuesta musical de los artistas Castro & Welicki, quienes fusionan tradición y modernidad en este show que busca celebrar por todo lo alto la lengua gallega y su matrimonio musical. Dará inicio a las 12:00 horas en la plaza Porta do Sol. Será un evento gratuito al aire libre.

El sábado 17 la Asociación Cultural Vila de Bouzas celebrará con una serie de conciertos el Día das Letras Galegas, teniendo como eje central el homenaje a las cantareiras. Desde las 12:30 horas se podrá disfrutar de las actuaciones de la Asociación Ardelume Baíña, el Grupo de Baile del Colexio Atlántida y el Grupo de Cantereiras Gandainas. Será un evento gratuito.

El sábado 17 se organizará un concierto en el Centro Sociocultural de Valladares donde se recibirá a las Cantareiras de Alba Mouchiñas & Caramuxos de A.C.F. O Fiadeiro. Actuarán a partir de las 20:00 horas en el centro. La entrada al concierto será gratuita.

Foliada polas Letras Galegas de As da Industria

Cartel de la foliada por las Letras Galegas de As da Industria

El viernes 16 la Asociación Sociocultural de Vigo As da Industria celebrará el Día das Letras Galegas con una foliada que dará inicio a las 18:00 horas en la Plaza Industria. Desde As das Industria también animan a todos los asistentes a traer su propio instrumento para que así puedan crear más ambiente y conseguir que más personas se acerquen hasta la foliada.

Proyección del documental A gaita galega I

Cartel de la proyección del documental A gaita galega EMAO

El viernes 16 a las 19:00 horas tendrá lugar la proyección de la primera parte del documental A gaita galega.Este fragmento se centrará en los orígenes de la gaita hasta la época de la Guerra Civil. A lo largo del documental se presentarán figuras tan importantes en la historia de este instrumento como El Ventosela o Perfecto Feijoo.

Se podrá disfrutar en la Biblioteca de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Vigo (EMAO). Será presentada por Carlos Corral, el maestro de CAIM Gaita del mismo centro.

Espectáculos de humor en directo

Cartel del espectáculo humorístico 'Mentes peligrosas'

El viernes 16 y sábado 17 se podrá disfrutar en el Auditorio Mar de Vigo del espectáculo en vivo Mentes Peligrosas, más de una hora del mejor humor de la mano de cómicos tan sobresalientes como Leo Harlem, Xosé A. Touriñán, Eva Hache y Álex Clavero. A lo largo de este fin de semana se podrá disfrutar de varias funciones: una a las 19:30 horas del viernes 16 y otras dos a las 18:00 y 21:00 horas del sábado 17. Las entradas se pueden comprar desde los 35,20 euros.

El sábado 17 a las 19:00 horas llega el cómico venezolano Emilio Lovera al Teatro Salesianos para presentar su nuevo monólogo Ahora el malandro sí está asustao'. Hará disfrutar a todo su público con este show cargado de su humor más característico. Las entradas ya están agotadas.

XII Festa da Sementeira do Millo de Matamá

Cartel de la XII Fiesta da Sementeira. Parroquia de Matamá

Tras haber tenido que ser aplazada el pasado domingo 4, la XII edición de la Festa da Sementeira do Millo se celebrará oficialmente este sábado 17. La programación y horarios de esta fiesta son los siguientes:

10:30 horas - Salida del Carro de Bois desde el torreiro rumbo al Muíño da Regueira. Estará acompañado por el grupo Folieiros .

- Salida del desde el torreiro rumbo al Muíño da Regueira. Estará acompañado por el grupo . 11:00 horas - Labranza e Feira Tradicional.

- Labranza e Feira Tradicional. 12:00 horas - Sesión vermú con pulpeiro y xantar campestre (traída por los asistentes).

- con pulpeiro y xantar campestre (traída por los asistentes). 16:00 horas - Obradoiro Horta sostible.

- Obradoiro 17:00 horas - Actuación del grupo Folieiro e inicio de la Sementeira do Millo hecha por los niños y niñas asistentes.

- Actuación del grupo e inicio de la hecha por los niños y niñas asistentes. 18:00 horas - Actuación del clown Peter Punk.

X edición del Mercado da Arte do Calvario

Cartel de la X edición del Mercado da Arte do Calvario OMDA

El sábado 17 se celebrará la décima edición del Mercado da Arte do Calvario, donde se han preparado una gran variedad de puestos de cerámica, ilustración, fotografía, pintura, artesanía y joyas de más de 60 artistas.

El mercado estará amenizado en todo momento por música en directo y, además, alrededor de las 13:00 horas se podrá disfrutar de una sesión vermú. También dispondrá de una serie de actividades especiales diseñadas para los más pequeños de la familia.

El horario será desde las 10:00 hasta las 20:00 horas.

II Churrascada de San Sebastián de Coruxo

Cartel de la II edición de la Churrascada de San Sebastián de Coruxo

El sábado 17 se celebrará la segunda edición de la churrascada de San Sebastián de Coruxo, un evento abierto a todo el público que busca ser un punto de reunión entre vecinos y todo aquel que se quiera acercar a degustar sus productos típicos.

Dará inicio a las 14:00 horas y el menú consistirá en churrasco, pollo, cachelos, ensalada, bebida, postre, café y chupitos a un precio total de 20 euros para adultos y 10 euros para niños.

Al finalizar la churrascada, a las 16:00 horas, tendrá lugar un concierto con música en directo que traerán Leira Rock.

Te Ama Vigo, el I Certamen del Teatro Amador de Vigo

Cartel del I Certamen Teatro Amador de Vigo

El inicio del mes de mayo marcó también el comienzo de la primera edición del primer Certamen del Teatro Amador: Te Ama Vigo. Desde el 3 de mayo hasta el 29 de junio se podrá disfrutar de una serie de representaciones teatrales abiertas al público y con el método de billetera inversa a través del cual el espectador, al finalizar la obra, paga lo que considere correcto.

La cita programada para este domingo 18 es la obra Historias de noutrora de la compañía O Eido Teatro. Dará inicio a las 19:00 horas en el Auditorio Municipal Plaza do Rei. ¡No te lo pierdas!