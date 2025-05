Todos los planes que puedes hacer en Vigo este fin de semana: conciertos, ferias y eventos deportivos

El mes de mayo trae con él citas musicales tan importantes como el concierto del ex concursante de Operación Triunfo Juanjo Bona o el Tributo a Bruce Springseen de Andres 'El Boss' Balado. Durante este fin de semana también podremos disfrutar del espectáculo humorístico Esto no es un show de Galder Varas.

Además, estos primeros días de mayo traen con ellos varias fiestas populares, como la XXIV edición del Serán en Vigo y la XII Festa da Sementeira do Millo de Matamá.

Conciertos del fin de semana

Gira de Juanjo Bona 'Tan mayor y tan niño'

El mes de mayo se abre el viernes 2 con el concierto de uno de los ex concursantes de Operación Triunfo más queridos por el público: Juanjo Bona, quien presentará su gira TAN MAYOR Y TAN NIÑO en el Auditorio Mar de Vigo. El joven de 20 años interpretará en directo su nuevo álbum Recardelino a partir de las 21:00 horas. Las últimas entradas están a la venta desde 25 euros.

El viernes 2 llega Carla Lourdes a La Fábrica de Chocolate, una de las nuevas voces del indie pop español. Se subirá a los escenarios a las 21:30 horas para presentar su álbum debut: El día que descubrí el lunar de tu oreja. Las entradas están a la venta por 12 euros.

El sábado 3 se presentará en La Fábrica de Chocolate el explosivo grupo gallego, Michu da Rocha, quienes están celebrando el lanzamiento de su nuevo álbum: Tempos de entroidar. Se subirán a los escenarios a las 21:30 horas. Las entradas están a la venta desde 10,52 euros.

El sábado 3 llega Andres 'El Boss' Balado al Teatro Salesianos de Vigo para presentar el increíble espectáculo que le hace tributo a Bruce Springsteen: Back To Glory Days. El concierto dará inicio a las 21:30 horas y las entradas están a la venta desde 26,40 euros.

Espectáculos en directo: humor y teatro

Galder Varas en su espectáculo 'Esto no es un show'

El viernes 2 se abre un mes de mayo lleno de humor con el espectáculo del humorista Galder Varas, quien trae a Vigo su gira Esto no es un show. Estará en el Teatro Afundación de Vigo todo el primer fin de semana de mayo. Las entradas están disponibles desde 26,40 euros.

El sábado 3 se podrá disfrutar de la representación teatral de Manuela Rey is in da house, una obra que recupera la vida de Manuela Rey, la actriz que triunfó en el Teatro Nacional Doña María II y murió como una estrella a la joven edad de 23 años. La función está programada a las 20:00 horas en el Auditorio Municipal do Concello.

X edición del Trofeo E.L.M Bembrive Mini BTT

Cartel de la décima edición del Trofeo E.L.M Mini BTT.

El sábado 3 se celebrará en el Área Recreativa de O Pouso de Bembrive la décima edición del Trofeo E.L.M Mini BTT.

En este evento deportivo podrán participar las siguientes categorías tanto masculinas como femeninas:

Promesa

Principiante

Infantil

Benjamín

Alevín

La inscripción es gratuita y el formulario para apuntarse en el evento se puede encontrar en este enlace.

XXIV Serán en Vigo

Cartel de la XXIV edición del Serán en Vigo

El sábado 3 de mayo se celebrará la XXIV edición del serán que organiza la Asociación Cultural O Coto.

Será una noche dedicada a la celebración de esta fiesta folclórica gallega en la que participarán diversas formaciones musicales comarcales y locales. A medianoche también se podrá disfrutar de varios aperitivos y chocolate.

XII Festa da Sementeira do Millo de Matamá

Fiesta de la Sementeira en Vigo

El domingo 4 da inicio a la XII edición de la Festa da Sementeira do Millo en la parroquia de Matamá. La programación y horarios de esta fiesta son los siguientes: