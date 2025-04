Todos los eventos de este fin de semana en Vigo: Wake Up! Festival, One Dance Galicia, Funtastik...

Se inaugura una nueva semana en Vigo con una serie de citas musicales que no te puedes perder, como el concierto de Malfinde en la sala Radar Estudios, el Wake Up! Festival o el One Dance. Una gran cantidad de artistas, tanto locales como nacionales, se subirán a los escenarios vigueses para animar el fin de semana que también celebra la Semana Santa.

Paralelamente, podremos disfrutar de unos días llenos de procesiones, misas y similares actos religiosos con motivo de la celebración de la Semana Santa 2025. Asimismo, las calles de Vigo acogerán también otro tipo de eventos, como Funtastik - No Limits- o el monólogo de Jorge Yorya. Finalmente, daremos fin a este fin de semana con un Barça vs Celta que se jugará en territorio catalán.

Funtastik -No Limits-, un concepto de lecer diferente

Hinchables en otras ediciones de 'Funtastik - No Limits' @funtastik_nolimits

Del miércoles 16 hasta el domingo 20 se podrá disfrutar de un evento único en Vigo que fusiona diversión y educación para que lo aproveche toda la familia.

Se trata de una serie de megaestructuras hinchables situadas en el Instituto Ferial de Vigo IFEVI donde algunas de las cosas que se podrán hacer es la construcción de piezas Lego o visitar el área exclusiva dedicada a la franquicia Pitufos, entre otras muchas.

Las entradas están disponibles a 9 euros.

Programación de la Semana Santa en Vigo

Cartel de la Semana Santa 2025 en Vigo

Una de las festividades cristianas más importantes del año, capaz de reunir a creyentes de España en la ciudad viguesa, celebra un año más sus procesiones, misas y demás eventos en los que se pondrá de relieve la gastronomía típica de Pascua y la música sacra que acompañará a muchas de las cofradías.

La programación para este fin de semana es la siguiente:

Jueves 17

20:00 horas: Procesión de la Pasión con motivo del Jueves Santo.

Procesión de la del Jueves Santo. 22:30 horas: Hora Santa en la iglesia de Santiago el Mayor.

Viernes 18

20:00 horas: Procesión del Santo Entierro con motivo del Viernes Santo.

Procesión del con motivo del Viernes Santo. 23:00 horas: Vía Crucis en A Guía.

Wake Up! Festival

Cartel promocional del Wake Up! Festival 2025

El jueves 17 se inicia el fin de semana musical con el esperado Wake Up! Festival, uno de los eventos de música electrónica más importantes de todo el panorama musical de Galicia.

Algunos de los artistas y DJ's más destacados de los que se podrá disfrutar en este evento son 999999999, Adrián Mills y Deborah de Luca. También estarán acompañados de DJ Swisherman, Fantasm, Isma B y Nina Kraviz.

Se celebrará en el recinto ferial IFEVI a partir de las 20:00 horas. Todavía quedan algunas entradas desde los 40 euros.

Centro Comercial Vialia: actividades semanales



Centro Comercial Vialia Vigo.

El centro comercial Vialia continúa con su programación de actividades del mes de abril. Esta semana, el sábado 19, toda la familia podrá asistir a la actuación Sueños en Vigo Exporta a las 16:00 horas.

Partido: FC Barcelona vs Celta de Vigo

FC Barcelona - Celta de Vigo

El sábado 19 a las 16:15 horas se enfrentará el Celta contra el Barça en el Estadio Olímpico Lluís Companys. En su último partido ambos quedaron en un empate de 2-2, por lo que la afición celta espera que en esta ocasión el equipo blanquiazul se alce victorioso ante el líder de la primera división de LaLiga.

Conciertos del fin de semana

Malfinde

El sábado 19 a las 22:00 horas el trío Malfinde, antes conocido como Chaleco Reflectante, se presentará en la sala Radar Estudios para presentar algunos de sus mayores éxitos, pero con un sonido renovado y con más fuerza que nunca. Las entradas se pueden comprar por 6 euros.

El mismo día, sábado 19, también actuarán en el Pub Transylvania tres bandas diferentes de melodic death metal: Æolian Official, que presenta su Echoes Tour 2025; Ancient Settlers, con origen español-venezolano; y UNATHOUSÄND, banda local fundada en Vigo. El concierto dará inicio a las 20:30 horas y las entradas están disponibles a 15 euros.

Monólogo de Jorge Yorya: Lágrimas de pollo

Cartel del nuevo show de Jorge Yorya

El sábado 19 se subirá al escenario de la Sala Supersonic el madrileño Jorge Yorya, humorista reconocido por su trabajo en reconocidos pódcasts como Comedia Perpetua, Phi Beta Lambda o por haber trabajado como guionista y colaborador en Anda Ya, el morning show de los 40 Principales.

Ahora, curtido como monologuista y cómico del stand up, presenta su gira Lágrimas de pollo: Season 2 por España, unas serie de espectáculos en los que juntará el mejor humor con las peores quejas.

El show dará inicio a las 22:00 horas y las entradas están a la venta por 12,24 euros.

Festival One Dance Galicia

Cartel 2025 del festival One Dance Galicia

El sábado 19 se celebrará un año más el festival de música que celebra el género dance de las décadas 90, 2000 y 2020. One Dance es uno de los mayores eventos de música dance en toda España, por lo que no es sorpresa que año tras año atraiga hasta Vigo a gran cantidad de apasionados de este género.

El festival se celebrará en el recinto ferial de Ifevi y los artistas confirmados son los siguientes: Basshunter, DJ Shas!, Floorfilla, Guru Josh Project, Kate Ryan, Marvin & Andrea Prezioso, Nathalie Aarts, Safri Duo, Soniko - DB, Rob & Mark Deluxe y Pablo Méndez Performances.

Las entradas todavía están a la venta desde 37 euros.

Festa da Pascoa en Mos

Cartel del 2025 de la Festa da Pascoa

Del sábado 19 al domingo 20 el municipio de Mos celebrará una nueva edición de su Festa da Pascoa.

El sábado 19 estará lleno de música con las actuaciones del trío Tic-Tac y la orquesta Finisterre, las cuales animarán el recinto hasta altas horas de la noche.

El domingo 20 dará inicio con una tirada de bombas palenque y una procesión hasta la Capilla de Santa María, donde la banda Unión Musical de Guláns dará un concierto. El fin de la fiesta estará marcado con la subasta del ramo a las 13:00 horas.

Programación del ciclo Vigo, un mar de corais de la ACOPOVI

Cartel de la edición de 2025 del ciclo 'Vigo, un mar de corais'

El ciclo Vigo, un mar de corais, continúa con su programa de actuaciones y presenta el 18º Festival Coral de Música Sacra, que irá desde el 11 hasta el 27 de abril. Consistirá en una serie de conciertos y actuaciones en diferentes iglesias y catedrales de Vigo en honor a dos artistas gallegos de la música sacra: Xulio Mosquera González y Vicente Rodríguez Abeijón.

El concierto del domingo 20 será en la Basílica-Concatedral Santa María de Vigo y dará inicio a las 19:45 horas. La entrada es gratuita. Podremos disfrutar de las actuaciones de la coral polifónica Lira de San Miguel de Ola y San Roque. El programa esperado para este día es el siguiente:

Coral polifónica Lira de San Miguel de Ola, dirigida por Jorge Fernández González:

Oye piadoso de Dimitri Borkniansky

Señor, me cansa la vida de A. Machado / J. García

Sancta María de Johannes Schweitzer

Ave María de Julio Domínguez

Signore delle cime de Giuseppe di Marzi

Coral polifónica San Roque, dirigida por Rafael Pérez Dopeso: