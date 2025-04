De Minneapolis a A Rúa: la historia de Bradley Hill, el estadounidense que muestra Galicia al mundo

El estadounidense que descubre A Rúa a través de sus redes: "Me siento muy sano viviendo en Galicia" Cedida

¿Cómo acaba un joven de Minneapolis viviendo en A Rúa? Esa es la pregunta que se hacen muchos usuarios tras descubrir las publicaciones de Bradley Hill en Instagram. Este estadounidense reside actualmente en este pequeño pueblo ourensano y utiliza su cuenta para compartir con el mundo la cultura, gastronomía y paisajes que va descubriendo.

Autodefinido como "un americano en España", Brad comparte con sus seguidores historias sobre su vida. A sus 27 años, ha vivido en diferentes puntos del país: León, Andalucía y, desde hace dos años, en Ourense. Su primera visita a España fue hace una década, cuando, con 17 años, llegó a León como estudiante de intercambio. Aquella experiencia despertó su amor por el país y lo llevó a estudiar español en la universidad con la idea de regresar para trabajar como auxiliar de conversa.

Después de un año en Andalucía, decidiste mudarte a Galicia. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión?

En Almería me encantaba la playa, pero el paisaje es muy seco. Allí todo es desierto, y yo vengo de una zona de Estados Unidos que es muy verde. Quería un cambio y elegí Galicia por su naturaleza.

¿Es la naturaleza lo que más te gusta de Galicia?

Sí, hay muchas montañas y me siento más sano viviendo aquí. La comida es buenísima, hay mucha calidad de vida y se respira aire limpio. En A Rúa, lo que más me gusta es que, en solo cinco minutos, puedo estar en pleno bosque.

Además, aquí se vive con tranquilidad. Ourense es una de las seis "zonas azules" del mundo, donde hay muchas personas centenarias. Creo que esto se debe a que la gente es feliz y vive sin estrés.

¿Esa tranquilidad te ha hecho sentir más feliz?

Bueno, quiero hablar de la realidad de un extranjero en un pueblo tan pequeño. Soy feliz porque soy una persona muy positiva y siempre intento ver el lado bueno de las cosas. Pero no te voy a mentir: cuando me asignaron A Rúa, me sentí un poco decepcionado porque imaginaba vivir en una ciudad más grande.

A veces es difícil adaptarse. El acento aquí es muy diferente al del resto de España, y al principio me costó entenderlo. Eso contribuye a la sensación de aislamiento que puede sentir un extranjero en un pueblo pequeño.

¿El idioma también supuso un problema en tu trabajo?

Sí. Hablo español perfectamente, pero aquí muchas veces se habla en gallego. Trabajar como auxiliar de conversación en un colegio puede ser frustrante porque a veces no entiendo lo que dicen los niños. Aun así, me gusta trabajar con ellos y enseñar se me da bien.

Además de tu trabajo con los niños, compartes muchas experiencias en Instagram. ¿Qué te llevó a publicar estos vídeos?

Hacer vídeos es una pasión que disfruto muchísimo. El primero que subí lo hice simplemente porque me apetecía. Ahora publico sobre lo que me gusta, en estilo blog: cultura, mi día a día y las diferencias entre España y Estados Unidos.

Muchos de tus vídeos son sobre gastronomía gallega. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?

Me encanta la carne, las patatas y la empanada de atún. Es muy diferente a la comida de Estados Unidos, pero siempre me ha gustado probar de todo. Además, la comida gallega es contundente y está buenísima.