Carnaval 2025: O Merdeiro, el personaje más canalla del Entroido gallego es de Vigo

La riqueza etnográfica e histórica de Galicia encuentra, casi en cada rincón de la comunidad, un parámetro que permite comprobar sus enormes dimensiones. El Entroido, lo que sería la celebración más hermanada con el Carnaval aunque con sello gallego, es una prueba fehaciente.

Igual de importante que la tradición y las costumbres festivas gallegas es quien se ha esmerado por recuperarlas, preservarlas o perpetuarlas, según sea el caso. Y detrás de los distintos Entroidos de Galicia siempre suele estar una asociación sin ánimo de lucro, generalmente, vecinal o social.

Hay personajes y tradiciones que nunca se dejaron morir y que incluso sortearon las barreras que impedían su celebración: El caso más reciente fue el Entroido ourensano y quien no se resistió a entroidar aunque fuese desde un balcón durante la pandemia del Covid.

Pero el Entroido trasciende a los lindes ourensanos y es grande en muchos rincones de Galicia, aunque sus personajes no sean tan populares como una Pantalla de Xinzo, un Cigarrón de Verín o un Peliqueiro de Laza.

Así es O Merdeiro

Por cierto que, cada uno de estos personajes tiene un carácter a interpretar, religiosamente, por quien se enfunda su vestimenta. Y, si hubiera que definir el que muestra el emblema del Entroido vigués, O Merdeiro, habría que hacerlo con el apelativo -en este caso, cariñoso- de "canalla".

O Merdeiro es una realidad en la ciudad olívica y, muy especialmente, en las calles del Casco Vello, su entorno natural. Y lo es gracias a una labor que, de manera totalmente altruista, viene desarrollando la Asociación Etnográfica A Merdeira, una entidad independiente conformada en sus orígenes por la Asociación de Veciños do Casco Vello de Vigo y por A Revolta. Gracias a ellos, Merdeiros y Merdeiras volverán a tomar las calles de la ciudad este viernes, el 28 de febrero -a partir de las 17:30 horas y hasta las 21:00 horas-, y los días 2 y 4 de marzo -por la mañana, a partir de las 12:00 horas y también por la tarde, a partir de las 17:00 horas-.

Será habitual ver a estos personajes acompañando a algún corredor empedernido que atraviese el Casco Vello, sentándose a una mesa llena para aprovechar la ronda del momento, intentando quedarse con el sombrero de algún viandante o haciendo rabiar a algún niño que juegue por la zona. Y es que al Merdeiro le gusta hacer alguna que otra trastada.

Un grupo de Merdeiros. Asociación A Merdeira

Un pulso entre el mar y la labranza

Tal y como recoge la asociación y explica tras un minucioso estudio etnográfico -iniciado por Xerardo Santomé-, la figura del Merdeiro representa la "eterna rivalidade entre mariñeiros e labregos". Dos condiciones de vida muy distintas y que, en ocasiones, acababan en una confrontación.

Por lo anterior y llegado el Entroido, se cuenta que los marineros vigueses de la época se transformaban en Merdeiros "con a intención de expresar, con máis forza, as súas animosidades con os do agro. Para elo acostumaban a vestirse ao xeito do escabicheiro -así se denominaba a la gente de la labranza-, ridiculizando aqueles elementos do traxe e aparellos de faena máis representativos e esaxerando o seu comportamento ante a sociedade".

Por lo anterior, se explica que hoy en día O Merdeiro pasee solo o en grupo y "corra, chote e berre" asustando a la gente con una vara, al tiempo que pronuncia alguna que otra palabrota.

Os Merdeiros en el Casco Vello de Vigo. Asociación A Merdeira

Poner en ridículo al Escabicheiro

Más concretamente y tal y como explica Hadrián Román, presidente de la Asociación Etnográfica A Merdeira, los Merdeiros se burlaban de los Escabicheiros, que era la gente del campo que acudía a la ciudad de Vigo a limpiar los pozos negros y a recoger los restos del pescado. "Os mariñeiros crearon a figura do Merdeiro que é o Escabicheiro ridiculizado", precisa Román. "O Merdeiro malviste como un labrego, leva a camisa por fóra, leva la por cabelo, unha máscara fea e allos pendurando da berza en lugar dun farol, que era o que levaban os Escabicheiros", anota.

Una tradición que volvió a las calles en 2006

En 2006 regresaron a las calles los Merdeiros y Merdeiras. "O Merdeiro naceu na Revolta, que foi onde se recolleu a testemuña de Xerardo Santomé, un antropólogo que levou a cabo unha serie de investigacións nos anos 90", explica el presidente de la Asociación Etnográfica A Merdeira. "No 2005 recuperouse ese traballo que quedara en barbeito e decidiuse sacar aos Merdeiros á rúa no 2006. Xa no 2007 sumouse a Asociación do Casco Vello", añade.

Falta apoyo de la administración local

Hadrián asegura que, poco a poco, se ha llevado un trabajo de divulgación -especialmente, en los colegios- que ha permitido integrar la figura de Merdeiro en la cultura y como parte de la idiosincrasia viguesa. Este mismo año, Aceites Abril ha convertido a este personaje en protagonista de su última campaña publicitaria y cada vez son más las entidades públicas y privadas que apuestan por darle visibilidad.

Sin embargo, desde la Asociación A Merdeira echan en falta apoyo del Concello de Vigo para preservar y cuidar esta tradición. "Levamos unos 10 anos indo aos colexios. Tamén fixemos un videoclip con Baiuca ou a campaña con Aceites Abril. A xente xa nos integra en Vigo. Lamentablemente esto é algo que o Concello non fai", concluye Hadrián haciendo un llamamiento a la admnistración local para cambiar esta situación en beneficio de la cultura y la tradición viguesa, que también tiene mucho que decir a la hora de hablar de Entroido.