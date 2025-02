El mejor restaurante de carretera de Galicia para comer un buen cocido: lo recomiendan los camioneros

A medio camino entre Ourense y Santiago se encuentra este restaurante de carretera que recomiendan los camioneros y que destaca por la espectacular calidad de su cocido. De hecho, el establecimiento forma parte de la ruta del cocido de Lalín, celebrando uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía gallega. Además, cuenta con una carta repleta de platos exquisitos a un precio excepcional. Te lo contamos.

Cuando el cansancio se hace presente tras horas de viaje, ¿qué mejor manera de reponer fuerzas que con un buen cocido? Este plato tradicional que tanto nos gusta en Galicia es perfecto para llenar la barriga y continuar con nuestro trayecto. Si te encuentras en esta ruta, no dudes en hacer una parada en el Hotel Restaurante Pontiñas, porque te aseguramos que no te vas a arrepentir.

Parada obligatoria en Lalín

Si algo está claro es que siempre que veas varios camiones aparcados delante de un local, eso es garantía de buena comida casera y precios asequibles. A fin de cuentas, nadie mejor que los transportistas, que pasan horas y horas en la carretera, puede aconsejarnos sobre los mejores establecimientos en los que realizar alguna parada.

La guía de El Camionero Recomienda destaca diferentes lugares de Galicia en los que se recomienda parar a descansar y disfrutar de una comida de calidad. Uno de ellos es el hotel restaurante Pontiñas, que destaca por su cocina tradicional, sus raciones generosas y la estupenda relación calidad-precio de los menús.

El Hotel Restaurante Pontiñas se halla a 42 km de Santiago de Compostela y a 41 km de Ourense, en la rúa da Ponte de Lalín. Sin duda, es una parada obligatoria de la provincia de Pontevedra tanto para lugareños de la zona, como para turistas o peregrinos del Camino de Santiago y, sobre todo, transportistas.

Junto a la estupenda cocina que ofrece a cada visitante, también dispone de un hotel, lo que lo convierte en la opción perfecta para hacer la noche y descansar en esos largos viajes que se nos hacen eternos.

El cocido de Pontiñas, calidad a buen precio

Pontiñas forma parte de la Feira do Cocido de Lalín, por lo que puedes hacerte una idea de la buena calidad de este manjar que sirven en el restaurante de carretera. No obstante, si no eres mucho de cocido o simplemente te apetece otro tipo de comida, no te preocupes, porque tienen una carta súper amplia en la que podrás escoger tu mejor opción.

"Trato muy familiar desde el primer momento. Llevo varias ocasiones visitándolos y cada vez me siento más a gusto", opina Ángel con una reseña de 5 estrellas. Tampoco duda Ivanclopez en elogiar el tradicional plato gallego que sirven: "el mejor cocido que he comido, en cantidad, como en calidad. Fuimos muchísima gente y es difícil acertar, pero todo perfecto".

Cachola, grelos, garbanzos, chorizos, grelos... los mejores ingredientes del cocido los encontrarás en el Hotel Restaurante Pontiñas. Si tienes la oportunidad, no lo dudes y reserva tu mesa.

También, tienen un menú del día por el módico precio de 10 euros. Bueno, bonito y barato. Todo hecho a base de productos locales y frescos de la zona, por lo que tu barriga estará bien contenta cuando te marches del establecimiento.