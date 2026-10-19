Nuevas excavaciones documentan la presencia castrexa en la Illa de Ons

El descubrimiento de un muro de cronología castrexa fuera de la muralla del castro del Castelo dos Mouros ha permitido determinar la presencia castrexa en la Illa de Ons, en donde la Xunta de Galicia y la UVigo completaron recientemente su última intervención arqueológica. Hasta ahora sólo se habían encontrado restos de época romana.

El Grupo de Estudios de Arqueología, Antigüedad y Territorio de la UVigo (GEAAT) puso fin así a la segunda fase de unos trabajos iniciados el pasado mes de mayo y que estuvo centrada, en este caso, tanto en concluir la intervención arqueológica, como en tareas de conservación del yacimiento.

Promovidas con la financiación de la Consellería de Medio Ambiente, las excavaciones de la pasada primavera al este de la zona fortificada permitieron avanzar en el conocimiento de la ocupación romana en el exterior del castro. Para darle continuidad, este otoño se retomaron los trabajos y, además de confirmarse la existencia de un edificio de época romana, se localizó un muro de aparente cronología castrexa bajo los niveles de uso de la estancia romana, hallazgo que constituye la gran novedad de esta segunda fase, tal y como recogió Europa Press.

Desde el equipo investigador consideran que será preciso continuar los trabajos en próximas campañas para verificar cómo se configura la ocupación en este espacio, ya que el descubrimiento refuerza la hipótesis de que esta área del Castelo dos Mouros contó "con una ocupación continuada y compleja".

Edad de Hierro

Además, las excavaciones del GEAAT se centraron este año en la terraza intermedia del castro, donde se habían localizado previamente estructuras de la Edad de Hierro. En las últimas semanas, se continuó con la excavación de la cabaña localizada en 2025, que también había permitido identificar la existencia de otras tres viviendas, sólo excavadas parcialmente.

En concreto, se completó la excavación de la mayor de estas construcciones, una vivienda amplia que conserva en su interior una posible estructura de combustión central, interpretada como lar, y otra estructura formada por losas hincadas, cuya funcionalidad sigue siendo objeto de estudio.

Los trabajos acometidos en esta área permitieron también documentar la existencia de un nuevo muro de planta curva, lo que eleva a cinco el número total de viviendas detectadas en la terraza intermedia, lo que confirma para los investigadores la intensa ocupación de este sector durante la Edad de Hierro.

Castelo dos Mouros

Las excavaciones realizadas por el equipo de arqueología del GEAAT desde 2021, de la mano de la consellería, han permitido constatar que el Castelo dos Mouros fue un enclave densamente habitado durante nueve siglos, con estrategias de poblamiento diferentes.

Los hallazgos de las campañas previas mostraban que los castreños ocuparon los espacios del interior de la muralla, mientras que los asentamientos romanos se concentraron en su parte baja, extendiéndose por la ladera que desciende hasta la playa del Canexol, donde se identificaron restos de fábricas de salazón de pescado.

La dirección científica de las sucesivas campañas arqueológicas en Ons recae en el profesor Adolfo Fernández, aunque esta última intervención fue dirigida in situ por Alba Rodríguez. En ella participaron, además, otros arqueólogos del GEAAT y dos estudiantes de doctorado, un equipo que contó como en ocasiones anteriores con el apoyo logístico y la colaboración de los agentes y vigilantes del Parque Nacional.

La campaña se cierra con los trabajos de conservación de las estructuras descubiertas por parte de un equipo de restauración, lo que permitirá tanto garantizar la preservación del castro, como facilitar la continuidad de las investigaciones arqueológicas y contribuir al futuro proceso de musealización y valorización del yacimiento.