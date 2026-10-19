Desalojan el IES de Valladares, en Vigo, tras detectarse un fuerte olor a metano y encontrarse mal algunas personas

Susto en el IES de Valladares de Vigo tras detectarse un fuerte olor a metano y encontrarse mal algunas personas. El centro fue desalojado al contemplarse la posibilidad de que podría tratarse de una fuga de gas, lo que motivó que profesores y alumnos fueran trasladados a una zona exterior mientras se llevaba a cabo una inspección de las instalaciones.

El CIAE 112 Galicia recibió aviso poco antes de las 12:00 horas, aunque fuentes de Emergencias han explicado que los bomberos de Vigo, desplazados a la zona, descartaron la fuga de gas en el instituto y concluyeron que se había tratado de una falsa alarma.

Fuentes de los bomberos han explicado que realizaron mediciones en el instituto, especialmente cerca de los baños, donde se concentraba el mal olor, y dichas mediciones arrojaron resultado negativo para gases. Los malos efluvios procedían de los pequeños sumideros en la zona de los aseos.

Finalmente, el centro recuperó la normalidad y pudo retomarse la actividad, tras determinarse que no existía riesgo.