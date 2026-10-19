El coste anual de la sanidad pública en Vigo asciende a los 1.111,9 millones de euros

Un total de más de 1.100 millones de euros se invertirán el próximo año en el Área Sanitaria de Vigo. Son datos que se extraen del proyecto de presupuestos y que sitúan la cifra, concretamente, en los 1.111,9 millones, un incremento del 5,59% con respecto a la campaña precedente.

Según el Sergas, el presupuesto abarca el Capítulo I, destinado al pago de las nóminas del personal, tanto de los centros de salud como de los hospitales; el Capítulo II, correspondiente a los gastos de funcionamiento, que incluye productos farmacéuticos y material sanitario, implantes, laboratorios y otros conceptos. El Capítulo IV se destina a los gastos derivados de la prestación farmacéutica —recetas— y ortoprotésica, mientras que el Capítulo VI corresponde a las inversiones.

8 millones para hospitales: el Meixoeiro se llevará la mayor parte

La Xunta de Galicia prevé realizar inversiones por valor de 8,4 millones de euros en la sanidad pública viguesa. De esta cantidad, 4,1 millones de euros se destinarán a Atención Primaria y 4,3 millones de euros a las obras y al equipamiento de las distintas actuaciones previstas en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.

Así, la atención hospitalaria recibirá una partida de 1,6 millones de euros para la reforma del servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro, cuyas obras se licitarán en las próximas semanas.

Para las actuaciones en el Hospital do Meixoeiro está prevista una dotación de 2,4 millones de euros, destinada a la reforma de la Unidad de Maxilofacial (1,018 millones de euros), las obras de la Unidad de Reproducción Humana Asistida (1,017 millones de euros), así como a la adquisición de un nuevo mamógrafo (393.250 euros).

Por otro lado, para la Unidad Infantojuvenil del Nicolás Peña, en el marco de las actuaciones previstas en el Plan Estratégico de Salud Mental de Galicia, se ha consignado una partida de 0,24 millones de euros.

Nuevos centros de salud en el área viguesa

Dentro del Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Primaria, se dotan los créditos correspondientes a las anualidades previstas para la construcción de nuevos centros de salud en los municipios de Mos (2,17 millones de euros), cuyo proyecto se encuentra actualmente en fase de redacción, y Ponteareas (1,94 millones de euros), cuyo proyecto está en fase de adjudicación.

Para actuaciones como los nuevos centros de salud de O Rosal —una vez se disponga del terreno— o el Centro Integral de Salud del Morrazo, en Cangas —para el que también está pendiente la puesta a disposición de la parcela por parte del Ayuntamiento, a fin de poder licitar el proyecto—, se ha consignado una partida genérica que permitirá licitar aquellos proyectos que puedan desarrollarse durante el ejercicio presupuestario.