Dos heridos en O Porriño (Pontevedra) tras la colisión de dos coches y un camión

O Porriño (Pontevedra) despidió el viernes con un accidente de tráfico en la A-55, en el que resultaron heridas dos personas. Dos coches y un camión colisionaron a la altura de la parroquia de San Salvador de Budiño.

Según ha detallado el 112 Galicia, el accidente ocurrió en el kilómetro 22 de la A-55, en sentido Tui, sobre las 21:00 horas. Fue entonces cuando un particular informó del suceso a los servicios de emergencia.

Hasta el punto se desplazaron de inmediato miembros de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico, de los voluntarios de Protección Civil de O Porriño y de los servicios de mantenimiento de la autovía.

Los equipos de emergencia confirmaron que se trató de una colisión entre dos turismos y un camión. Todos los implicados estaban liberados y accesibles, pero dos personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas en ambulancia por los profesionales sanitarios.