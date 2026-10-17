Biblioteca del Estado en Vigo: el PP critica los ocho años sin avances del Gobierno de España

El Partido Popular (PP) de Vigo se ha reunido con vecinos de la calle Lalín para compartir su preocupación sobre el proyecto de la Biblioteca del Estado. Así, han reclamado al Gobierno que avance en la construcción del espacio, comprometido hace ya 19 años.

"Reclamamos por enésima vez que se construya la Biblioteca del Estado en Vigo, porque todas las grandes ciudades tienen una y aquí seguimos esperando desde que se prometió hace casi 20 años", ha subrayado la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, que ha incidido sobre la importancia de contar con esta dotación para "revitalizar" el entorno de la calle Lalín.

En su encuentro con los vecinos, Luisa Sánchez les ha transmitido la "presión realizada" por su partido para agilizar la cesión de la parcela. "No se hizo absolutamente nada. Tuvimos que ser nosotros los que demandásemos que el Concello cediese la titularidad de los terrenos porque ellos aseguraban que llegaba con ponerlos a disposición del Ministerio", ha indicado.

Además, la también vicepresidenta segunda de la Deputación de Pontevedra ha informado que la concejala en Vigo, Patricia García, llevará esta cuestión al Parlamento de Galicia el próximo 21 de octubre, para que la Xunta de Galicia exija al Gobierno de España el cumplimiento de su compromiso con la ciudad.

Cabe recordar que Gobierno, Xunta y Concello llegaron a un acuerdo en julio de 2025, por el que el Estado se encargaría de redactar el proyecto y construir la infraestructura en los terrenos cedidos por el gobierno local. El ente autonómico sería el responsable de gestionar el espacio una vez construido.

El Concello de Vigo cedió los terrenos al Gobierno de España en julio de 2026 y el Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun aseguró hace un año que licitaría el proyecto durante este año. Con elecciones a la vista, no parece que ninguna administración dé un paso adelante en este proyecto, que la ciudad reclama desde que Caballero es alcalde.