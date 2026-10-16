Retenciones kilométricas a la altura del barrio de Teis, en Vigo, a consecuencia de un accidente. DGT

Retenciones kilométricas a la altura del barrio vigués de Teis por un accidente en la AP-9

Un accidente registrado a primera hora de la tarde de este viernes en la AP-9 ha provocado colas kilométricas a la altura del barrio vigués de Teis.

Concretamente y según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 15:40 horas en el punto kilométrico 152 de la autopista.

Allí, según alertaron varios particulares, hasta tres coches se vieron involucrados en un accidente por alcance, pese a que ninguno de los conductores resultó herido.

Con todo, los vehículos siniestrados terminaron obstaculizando uno de los carriles de circulación, dirección Tui, generando kilómetros de atasco en la zona y afectando también a la AP-9V a la salida de Vigo.

En el operativo han participado tanto la Guardia Civil de Tráfico como los operarios del servicio de mantenimiento de la vía.