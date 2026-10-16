Una parte de la historia de Cristóbal Colón se puede vivir estos días en el Puerto de Vigo

El Puerto de Vigo ofrece a vecinos y visitantes a la urbe olívica un viaje por la historia marina. Estos días acogerá la Nao Santa María, atracada en el Pantalán de Portocultura, para reafirmar su condición de capital marítima del Atlántico. También con el objetivo de rendir homenaje a las grandes eras de la navegación.

La réplica fidedigna de la histórica nave capitana de Cristóbal Colón estará abierta al público en Portocultura desde hoy, 16 de octubre, hasta el próximo 25 de octubre, en horario de 10:00 horas a 20:00 horas. Construida en España por la Fundación Nao Victoria con el trabajo artesanal de carpinteros de ribera y especialistas náuticos, esta embarcación de 28,3 metros de eslora rinde homenaje al primer viaje a América en 1492 y al vínculo histórico del propio navío original con las costas gallegas.

Junto a la Nao Santa María, la Autoridad Portuaria de Vigo y la Fundación Traslatio han coordinado las escalas de otros cuatro emblemáticos veleros internacionales en los muelles de Trasatlánticos y Portocultura: el Georg Stage, el Gunilla, el Sørlandet y el Alva.