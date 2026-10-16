Un hombre se enfrenta en Vigo a 10 años de cárcel por intentar matar a un policía

El hombre acusado de intentar matar a su exmujer clavándole una lanza artesanal en Vigo se enfrenta ahora a otra vista por intento de homicidio al policía que acudió a socorrer a la víctima. El juicio se celebrará en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en la urbe olívica y para el varón se piden otros diez años de cárcel.

Los hechos ocurrieron en junio de 2025, según la Fiscalía, cuando el acusado se presentó en el domicilio de su exmujer, con la que mantuvo una relación de más de 38 años y con la que tiene tres hijos en común, con el objetivo de acabar con su vida. Allí le gritó expresiones como "te voy a matar" y le clavó el pincho de la estaca en el costado izquierdo y en el brazo izquierdo, mientras la seguía amenazando de muerte. La mujer intentó defenderse, pero el hombre la golpeó en la cabeza con la pata de cabra, y quedó aturdida en el suelo, momento en que volvió a clavarle la estaca en la espalda.

Al lugar acudieron varios agentes, que se encontraron a la víctima en el suelo ensangrentada y, al comprobar que el agresor había huido, uno de los policías salió de la vivienda y se adentró por un camino tratando de localizar al sospechoso, mientras el otro funcionario permanecía con la víctima a la espera de la asistencia sanitaria.

El agente salvó su vida gracias al chaleco

Cuando el policía había recorrido unos 50 metros del camino, encontró en el suelo una mochila con la lanza artesana y, al ir a recogerla, el acusado se abalanzó sobre él, y le acometió desde un costado con un arma de grandes dimensiones. El agente salvó su vida gracias al chaleco y, tras un forcejeo, logró desestabilizar al sospechoso. Sin embargo, éste dio un paso atrás y se sacó de la parte de atrás de la cintura otra arma blanca, con la que de nuevo intentó acometer al agente. Finalmente fue reducido y detenido.

Los hechos relativos a la tentativa de asesinato de su exmujer fueron juzgados por la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra a principios del verano pasado, y en ese caso, la Fiscalía pidió penas que suman 14 años y medio de cárcel.

Por la agresión al agente de Policía, recoge Europa Press, se sentará este lunes en el banquillo. La Fiscalía lo acusa de un delito de atentado en concurso con otro de tentativa de homicidio, y pide para él 10 años de cárcel. En el caso de la tentativa de homicidio, reclama la aplicación de la agravante de reincidencia, ya que el procesado fue condenado ya por otro homicidio en 2004 (además de tener antecedentes por delitos como amenazas, hurto y conducción sin carné).

El ministerio público también pide que indemnice al agente al que agredió con 10.306 euros por las lesiones y secuelas.