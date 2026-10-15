Medioambiente da su 'ok' a la conexión entre la AG-57 y Clara Campoamor, que favorecerá el proyecto Galicia Sports 360

La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta de Galicia ha dado luz verde a la conexión entre la autopista AG-57 (Vigo-Baiona) y la avenida Clara Campoamor. En este sentido, la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz; la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, y la presidenta del Real Club Celta, Marián Mouriño, mantuvieron un encuentro para evaluar el documento y el estado del proyecto, así como la luz verde de la entidad autonómica.

Ortiz recordó que el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó el pasado 14 de octubre el anuncio por el que se hacía público el informe de impacto ambiental de la futura infraestructura de conexión y en el que se determinaba que las obras del enlace no tendrían efectos adversos significativos previsibles sobre el medioambiente. El informe concluye así que no es necesario someter el proyecto al procedimiento ordinario de evaluación de impacto ambiental y señala que no provocará un impacto paisajístico significativo.

La representante autonómica indicó que la actuación prevista se sitúa en las inmediaciones del campus universitario de Vigo y del Instituto de Educación Secundaria de Valladares. Su objetivo es establecer una conexión directa entre la Universidad y la red metropolitana de vías de alta capacidad, lo que permitiría reducir el volumen de tráfico en la avenida Clara Campoamor, tanto en los accesos al Parque Tecnológico y Logístico de la Zona Franca de Vigo como al Hospital Álvaro Cunqueiro durante las horas punta.

Además, el proyecto permitirá garantizar el funcionamiento de las instalaciones previstas en la Factoría del Deporte Gallego-Galicia Sports 360, en un escenario de desarrollo completo del Proyecto de Interés Autonómico.

Las obras previstas incluyen la ejecución del trazado, los movimientos de tierras, los firmes y pavimentos, las estructuras y la señalización.