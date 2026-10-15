Herido un ciclista en Ponteareas (Pontevedra): fue alcanzado por un coche a la altura de Nogueira

Un ciclista ha resultado herido en la tarde de este jueves tras ser alcanzado por un coche en la localidad pontevedresa de Ponteareas. El 112 tuvo constancia de este suceso minutos antes de las 14:30 horas, siendo el propio personal de Urgencias Sanitarias de Galicia el que alertó de una colisión entre un turismo y una bicicleta.

El accidente se produjo en el kilómetro 8 de la EP-4005, a la altura de Nogueira. En este punto se activó un operativo en el que participaron también la Guardia Civil, el GES-SPEIS y voluntarios de Protección Civil, así como los operarios de conservación de la carretera.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia, que trasladó al ciclista herido a un hospital.