El BNG de Vigo alerta del desempleo y critica a Caballero por apostar por la "precariedad" y la "turistificación"

El BNG vigués ha calificado la realidad del empleo en la ciudad de "preocupante e insostible". También ha acusado al Gobierno local de ignorar esta "crise", apostando por la "precariedade" y la "turistificación".

En un comunicado, el grupo nacionalista advirtió de que el Gobierno de Abel Caballero "pretende agochar baixo toneladas de propaganda" una realidad bien distinta. En este sentido, los nacionalistas hablan de las 222 nuevas personas desempleadas en un solo mes, con un número de desempleados en Vigo que "xa se achega perigosamente" a las 15.000 personas.

Para los nacionalistas, el hecho de que la temporada de verano termine con un "saldo devastador" de descenso del empleo (800 menos desde mayo), demuestra "a enorme fraxilidade do modelo laboral polo que aposta o Goberno municipal, baseado na estacionalidade e na turistificación masiva".

Drama social

El portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha denunciado -y así lo ha recogido Europa Press- que, ante este "drama social", la respuesta del gobierno local ha sido "un desmantelamento sistemático das políticas activas de emprego". Así, ha puesto como ejemplo el programa Vigo Emprega, que ofrece para este 2026 la cifra "ridícula" de 75 plazas, frente a las 220 que ofertaba en 2016.

Por ello, el BNG ha exigido al Gobierno vigués "que abandone as políticas de escaparate e as luces led para poñer o Concello ao servizo das maiorías sociais", y ha reclamado que se tripliquen los fondos del Vigo Emprega para el año que viene.

A la Xunta, los nacionalistas le han pedido que despliegue "un verdadeiro plan de reindustrialización e reactivación produtiva" de Vigo y su comarca, para blindar la continuidad de actividades estratégicas como el naval o la automoción, y para convertir la ciudad "na capital galega da innovación, a tecnoloxía e as comunicacións".