Caballero muestra su apoyo a las familias del Vila Laura: "La Xunta quiere ahorrar en la educación de Vigo"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha mostrado su apoyo a las demandas de las familias del alumnado del colegio Villa Laura, que reclaman la incorporación de una tercera maestra de apoyo, una petición que continúa sin respuesta 27 días después del inicio del curso.

Ante esta situación, madres, padres, docentes y estudiantes se concentran cada viernes frente al centro educativo. Según denuncia el ANPA, la ausencia de esta tercera profesional obliga a recurrir a las especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) para cubrir determinadas necesidades del centro, reduciendo así el tiempo que estas docentes pueden dedicar al alumnado que requiere específicamente sus apoyos.

Caballero se ha reunido con representantes del ANPA de la escuela infantil y ha respaldado sus reivindicaciones. "Llevan toda la razón", aseguró el regidor, que criticó a la Xunta por mantener la situación. "La Xunta dijo que tienen que tener 13 profesores, pero quiere ahorrar dinero en la educación de Vigo", lamentó.

El alcalde ha trasladado así su apoyo a las familias y ha anunciado que estará presente en la concentración convocada para este viernes frente al centro educativo.