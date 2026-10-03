Manifestación en Vigo en apoyo de Maricarmen y para exigir soluciones ante la crisis habitacional, a 28 de septiembre de 2026 S.P.

Vigo sale a la calle para defender el derecho a la vivienda: horario y recorrido

Los vigueses se movilizan, de nuevo, en defensa del derecho a la vivienda digna. Una semana después del desahucio de Maricarmen y de la acampada social en Madrid, Vigo volverá a salir a la calle contra "el abuso inmobiliario, la especulación, los precios imposibles y vivir al límite bajo el pie del rentismo".

La marcha, convocada por la Alianza pola Vivenda de Vigo, tendrá lugar este sábado 3 de octubre y recorrerá todo el centro olívico desde las 19:00 horas. En concreto, la manifestación partirá a las 19:00 horas desde Vía Norte y recorrerá el centro olívico hasta la Porta do Sol, bajo el lema "Vivenda: Solucións permanentes xa! Contra a especulación e os seus cómplices".

La Alianza pola Vivenda de Vigo está integrada por Sindicato de Inquilinas Vigo, Amnistía Internacional, Árbore, Asociación Veciñal de Teis, Confederación Intersindical Galega (CIG), Ecoloxistas Galiza Atlántica e Verde, Ecoloxistas en Acción, EMAÚS, Espazo Aberto Antimilitar, Foro Socioeducativo As Ninguéns, Movemento Galego pola Defensa das Pensións e os Servizos Públicos (MODEPEN), Oficina de Valores Non Inventariables, Plataforma Galega Vivenda Xa!, Sindicato Estudantil Fervenza y Verdegaia.