Tensión de madrugada en Vigo: varios vecinos persiguen a un hombre con un machete, que logró escapar

Vigo ha vivido momentos de tensión durante la madrugada de este sábado a la salida de un bar de la calle Martínez Garrido.

En un vídeo compartido por el influencer Pedro Dávila (@pooochooo), se puede ver a varios vecinos de la zona persiguiendo a un hombre tras salir del establecimiento. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Local, que también trataron de localizar al sospechoso.

Finalmente, el hombre logró darse a la fuga y no pudo ser localizado. Los hechos se saldaron sin daños personales de gravedad, aunque sí hubo daños materiales y una persona resultó herida en una mano debido a un corte.