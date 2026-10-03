Varios vecinos persiguen a un hombre con un machete que logró escapar

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Tensión de madrugada en Vigo: varios vecinos persiguen a un hombre con un machete, que logró escapar

Una persona ha resultado herida leve tras sufrir un corte en la mano

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Vigo ha vivido momentos de tensión durante la madrugada de este sábado a la salida de un bar de la calle Martínez Garrido.

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En un vídeo compartido por el influencer Pedro Dávila (@pooochooo), se puede ver a varios vecinos de la zona persiguiendo a un hombre tras salir del establecimiento. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Local, que también trataron de localizar al sospechoso.

Finalmente, el hombre logró darse a la fuga y no pudo ser localizado. Los hechos se saldaron sin daños personales de gravedad, aunque sí hubo daños materiales y una persona resultó herida en una mano debido a un corte.