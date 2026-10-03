¿Fin de semana de playa en Vigo?: dos días de cielos despejados y temperaturas de casi 30 grados

El buen tiempo regresa a Vigo este fin de semana, dando a los vigueses una última oportunidad para disfrutar de los arenales de la ciudad.

El portal MeteoGalicia apunta que, durante este fin de semana brillará el sol en Vigo, pudiendo alternar con algunos periodos de sol y nubes. En cuanto a las temperaturas, estas serán muy altas para esta época del año, llegando a alcanzar los 29 grados de máxima. Las mínimas rondarán en torno a los 17 grados.

Con todo, tras esta pequeña tregua, la lluvia regresará a partir de la noche de este próximo lunes y se mantendrá hasta bien entrada la semana.