Edificio del Ayuntamiento de Vigo, en la Plaza del Rei.

Edificio del Ayuntamiento de Vigo, en la Plaza del Rei. Treintayseis

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Vigo destina 2 millones a reparar las fachadas del Concello

El edificio presenta deficiencias que favorecen la entrada del agua de lluvia

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El Concello de Vigo ha aprobado el proyecto básico para reparar las fachadas del edificio municipal, que presenta deficiencias que favorecen la entrada del agua de lluvia. La actuación contará con un presupuesto de 2 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses.

Reinvindican una plaza de apoyo en el EEI Vila Laura de Vigo.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, informó de que los trabajos contemplan la reparación general de toda la superficie de las fachadas, así como de la carpintería exterior y de los elementos que forman parte de la envolvente del inmueble. Asimismo, se fijarán las placas y planchas de la fachada y se impermeabilizarán todas las jardineras.

El proyecto incluye además la reparación de las grietas y fisuras existentes en los vuelos de los forjados y una nueva impermeabilización de las terrazas mediante productos actuales destinados a combatir los problemas de humedad.

Por otra parte, se sustituirán las cubiertas de chapa y se retirarán distintos elementos instalados actualmente en la fachada que ya no funcionan o han quedado obsoletos, como aparatos de aire acondicionado, antenas, cubiertas y rejas.