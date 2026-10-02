Vigo, entre las ciudades más seguras de España: menos delitos convencionales que en 2019

Vigo mantiene los niveles de delincuencia convencional por debajo de los registrados antes de la pandemia. La Comisaría de Vigo-Redondela cerró 2025 con 8.078 delitos de este tipo, frente a los 8.677 contabilizados en 2019, según los datos destacados este viernes por el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada.

El representante estatal puso estas cifras sobre la mesa durante el acto conmemorativo de los Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, que presidió junto al comisario jefe de Vigo-Redondela, Ramiro Gómez.

"Contamos hoy con menos delitos, excluida la ciberdelincuencia, que hace siete años", señaló Losada, que atribuyó esta evolución al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la coordinación con el Concello de Vigo y la Policía Local.

Los datos, según indicó, mantienen una tendencia similar durante el primer semestre de 2026, con un volumen de infracciones penales próximo al registrado en el mismo periodo anterior.

Vigo, entre las ciudades con menores niveles de delincuencia

Losada destacó que Vigo se sitúa entre las ciudades españolas con menores niveles de delincuencia, dentro de una comunidad que, según señaló, ocupa también una de las primeras posiciones del país en materia de seguridad.

El subdelegado diferenció, no obstante, entre la evolución de la delincuencia convencional y el crecimiento de los delitos cometidos a través de internet, que requieren, apuntó, respuestas más especializadas y coordinadas.

Frente a la ciberdelincuencia, incidió en la importancia de los delitos que se producen "a pie de calle" y que tienen una incidencia directa en la percepción de seguridad de los ciudadanos.

42 medallas durante el acto de la Policía Nacional

Durante la celebración de los Ángeles Custodios se entregaron 42 medallas a agentes de la Comisaría de Vigo-Redondela, de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional.

También fueron reconocidos el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, y la jefa del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de Vigo, Laura Piñeiro.

Losada aprovechó el acto para reconocer el trabajo diario de la plantilla policial y destacó su capacidad para adaptarse a las nuevas formas de delincuencia y anticiparse a los cambios en los métodos utilizados por quienes cometen delitos.