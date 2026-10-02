Vigo adjudica por 763.000 euros la creación de un nuevo macroparque infantil

El Concello de Vigo ha adjudicado por 763.000 euros las obras de reforma de la plaza Fernando Elorrieta Rey, que se convertirá en un macroparque infantil de más de 1.000 metros cuadrados.

Según apuntó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, la actuación permitirá transformar este espacio verde de casi 1.200 metros cuadrados, situado entre las calles Palencia, Portela y Jesús Fernández, en una nueva zona pública que combinará áreas de juego infantil y espacios de descanso.

"Los trabajos comenzarán durante este trimestre y tendrán una duración aproximada de seis meses", detalló el regidor.

Así será el parque

El alcalde ha explicado que la zona norte tendrá una superficie de 490 metros cuadrados, en la que se instalarán los juegos para los más pequeños. Entre ellos, el parque tendrá juegos de tacto y vista.

https://s3.elespanol.com/k/imgp/cms/elespanol/11048887.jpg?p=w:1706/h:960&h=lAQaMMoh Concello de Vigo

Su suelo será de caucho y formará relieves. Además, este espacio incluirá un tobogán, una tirolina, columpios, camas elásticas y elementos musicales, así como flores parlantes.

En la parte sur, la superficie será de 386 metros cuadrados y está planificada para los niños de más edad, con juegos de habilidad y equilibrio. La temática central la define una cabaña de la que parte un gran tobogán.

Según ha informado Caballero, todo el parque infantil dispondrá de vallado perimetral con burladeros ornamentales con motivos florales en la senda de acceso. Este está adaptado para aquellas personas con movilidad reducida.

Además, el regidor ha señalado que se mantendrá la masa arbórea de la plaza, generando sombra natural en el parque infantil. Toda la zona contará también con su correspondiente mobiliario urbano: bancos, papeleras y una instalación de recarga solar para dispositivos móviles.