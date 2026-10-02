Reclaman a la Xunta que revierta los recortes en el IES de Teis, en Vigo: "Sabotaje contra la educación pública"

Los recortes del IES de Teis se cuelan en la agenda política autonómica. El BNG ha registrado una iniciativa para reclamar a la Xunta de Galicia que restituya las horas destinadas a mantenimiento y soporte informático, así como la ampliación del profesorado en un centro con más de 1.700 alumnos y alumnas.

La deputada del BNG, Alexandra Fernández, ha denunciado este viernes que este recorte de horas se realizó sin previo aviso por parte de la Consellería de Educación, pese a ser imprescindible para el funcionamiento de las aulas y los talleres. El centro cuenta con 700 ordenadores y más de 80 servidores.

Fernández ha subrayado que la eliminación de estas horas imposibilita al profesorado de Informática y Comunicaciones gestionar las tareas de soporte técnico que vienen realizando durante los últimos 40 años. Considera que el servicio extinto permitió "ahorrar millones de euros de las arcas públicas" al no depender de empresas externas.

"Ahora mismo cualquier error de los equipos informáticos impide la realización de las clases", ha alertado la política nacionalista. Además, el centro no pudo crear cuentas individuales para que alumnado y profesorado accedan a los recursos digitales de las aulas virtuales.

Los docentes han denunciado que la infradotación de su departamento supone un déficit de 14 horas y una consiguiente sobrecarga sobre el profesorado. Esta precariedad afecta especialmente en el curso de Ciberseguridad. "La eliminación de estas horas no es un simple ajuste administrativo, es un recorte del servicio público que afecta directamente a la comunidad educativa", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha encuadrado la situación del IES de Teis en la política de "sabotaje contra la educación pública" con la que el PP "insiste en recortar y precarizar". "Cero inversión para mejorar centros, (...) recortes continuados de personal y una permanente tomadura de pelo", ha añadido el edil sobre la situación de Vigo.