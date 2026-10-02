La lucha de Bembrive contra la A-52 en túnel entre Vigo y O Porriño no cesa: "Nosotros no nos olvidamos" Bembrive en Pé

El PP de Vigo exige al Gobierno novedades sobre el futuro tramo de la A-52 entre Vigo y O Porriño

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, informó este viernes de que el PP ha registrado en el Congreso una pregunta para que el Gobierno central informe sobre las novedades en torno al futuro tramo entre Vigo y O Porriño de la A-52, del que no se sabe nada desde hace más de un año.

La líder de la oposición recordó que la última vez que el Gobierno de España informó sobre este asunto fue también por escrito, en agosto de 2025, a petición de los diputados populares. Entonces, respondió que estaba analizando las numerosas alegaciones recibidas contra el proyecto de trazado del futuro tramo entre Vigo y O Porriño de la A-52, que deberá servir como alternativa a la "desastrosa" A-55.

"Vigo necesita una alternativa a la A-55, pero se puede hacer mejor, respetando la parroquia de Bembrive. Son decenas de familias las que están pendientes de esa decisión porque les va la vida en ello. Minimizar su causa, como hace Caballero, le hace indigno del cargo que ocupa", aseveró.

La líder del PP local censuró las contradicciones del regidor socialista, que "cuando tiene que dar la cara como alcalde, se esconde. Hace de portavoz de otros, pero no de los vigueses. Es el mundo al revés". Luisa Sánchez incidió en que Abel Caballero "estaba sentado" en el Consejo de Ministros cuando se aprobó la “terrible” autovía A-55, lo que lo convierte en "cómplice de los problemas que genera esta carretera", ya que en esa época, a finales de la década de los 80, era ministro de Transportes.

Asimismo, "frente al no a todo del BNG y el a cualquier precio del PSOE", Luisa Sánchez destacó que el Partido Popular apuesta por un "sí a prolongar la A-52 y a respetar la parroquia de Bembrive".