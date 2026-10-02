Localizan en Salcenda a un vecino de O Porriño (Pontevedra) desaparecido este viernes

Final feliz en Saceda de Caselas. La Policía Local del municipio pontevedrés ha localizado en la tarde de este viernes a un vecino de O Porriño, Vicente V.A., cuya desaparición había sido denunciada por su familia. No conocían su paradero desde la tarde del jueves.

El hombre, que fue concejal en A Pobra do Caramiñal y que se ha trasladado recientemente a vivir a O Porriño, fue encontrado caminando por Salceda, algo desorientado y ha sido trasladado a un centro sanitario por precaución, aunque aparentemente está en buen estado de salud.

La familia denunció este viernes su desaparición después de que el último contacto con una hija se produjo en la tarde de este jueves. Este viernes por la mañana, la persona que acude a su casa a realizar tareas domésticas, se extrañó al ver que no salía de su habitación, creyendo que estaba dormido, pero al entrar en el dormitorio comprobó que Vicente no estaba allí y que la cama estaba sin deshacer.

Además, se había llevado su coche, su cartera y enseres personales. Y, como informa Europa Press, aunque tenía el teléfono consigo, éste no daba señal, por lo que interpusieron denuncia. Finalmente, ha sido localizado sano y salvo.