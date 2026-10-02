Caballero se une a las reclamaciones de los afectados por el PIA del Ofimático: "Tienen que ser compensados"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, se ha reunido este viernes con los afectados del PIA del Ofimático, a los que la Xunta expropiará sus propiedades para ampliar el parque de vivienda. Así, el regidor olívica ha reclamado al gobierno gallego que garantice realojamiento y compensaciones adecuadas.

En un audio distribuido a los medios de comunicación, Caballero ha detallado que el proyecto afecta a 35 inmuebles residenciales y a 250 propiedades, "fundamentalmente fincas". "En algunos inmuebles viven varias familias. Por tanto, afecta aproximadamente 300 o más familias", ha afirmado.

El regidor ha instado a la Xunta de Galicia a emplear "todas las vías que le da la ley" para alcanzar acuerdos y atender a las familias afectadas por las expropiaciones. El socialista ha demandado que las cuantías de las indemnizaciones se adecuen a cada circunstancia, prestando atención especial a las familias residentes.

Asimismo, Caballero ha reclamado que las personas que pierdan sus viviendas sean realojadas en el mismo ámbito en el que residen. También ha pedido al gobierno gallego que explore acuerdos de permuta tanto para viviendas como para otras propiedades cuando así lo consideren los afectados.

"Sabemos que a veces es necesario expropiar por el interés común, pero las personas a las que se les expropia una vivienda o una finca tienen que ser compensadas adecuadamente, y de forma singular cuando se trata de su vivienda", ha asegurado.

En esta línea, Caballero ha criticado que la Xunta no esté manteniendo el diálogo necesario con los afectados y ha reclamado reuniones continuadas para buscar soluciones y acuerdos. "Tiene que reunirse y resolver el problema llegando a acuerdos con todo el mundo", ha concluido.