El PP pide a Caballero que acate la sentencia que desbloquea el centro de asociacionismo de Vigo

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, mostró su satisfacción por la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula la suspensión de la licencia municipal para construir el centro de asociacionismo en los antiguos juzgados de la calle Lalín.

"Es una magnífica noticia para Vigo y una victoria para las asociaciones de nuestra ciudad y para los vecinos, que vuelven a albergar esperanzas de que este inmueble abandonado dé paso a un proyecto que llenará de vida el barrio. Por eso quiero instar a Abel Caballero a acatar la sentencia", subrayó.

"Su silencio sobre este asunto es atronador. Y tiene que hablar porque tiene que aclarar si quiere o no 20 millones para Vigo. Está a tiempo de rectificar y dejar de perjudicar a nuestra ciudad", insistió.

En este sentido, la portavoz popular recordó que, tras la suspensión de la licencia, ella misma propuso como alternativa que el centro de asociacionismo se construyera en la vieja estación de autobuses de la avenida de Madrid, para no perder de este modo la inversión consignada por el Gobierno autonómico. Una iniciativa que fue rápidamente rechazada por el alcalde.